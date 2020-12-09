Гитарист Сергей Чантурия, известный по рок-группе «Визит», «Super R», скорбит из-за смерти своего друга и учителя Александра Деревянко. Талантливого аранжировщика и звукорежиссера убили в Киеве 22 ноября. Чантурия вспоминает, как познакомился, подружился и работал вместе с Деревянко и надеется, что память о супермузыканте не сотрется с годами

Случилось горе. твари убили нашего Друга и Соратника Сашу Деревянко. Все Друзья, с которыми общаюсь, испытывают шок от происшедшего. Его знают все: от Зинкевича и Жени Коваленко (гр. Кобза) до молодых людей, которые занимались у него музыкой.

Лично я хочу рассказать свои воспоминания, связанные с нашим Другом. Знакомство произошло, еще когда мы учились в школе. Он пришел в нашу 56 среднюю школу в 1970 или 71 году. Он сразу стал Лидером среди школьных музыкантов. И уже тогда играл на бас-гитаре.

Следующая встреча состоялась, когда мой вокалист Друг Жора Бойко (к сожалению, ушедший) пригласил меня в Гурзуф и при этом настаивал, что я должен обязательно приехать, потому как он работает вместе с супермузыкантом басистом Саней. Что я узнаю последние новинки музыкальной индустрии, но это все фигня по сравнению с тем, как Саня владеет инструментом. Я приехал, это был 1979 год. Когда я услышал как они играли, то понял, что вживую такого не видел, хотя до этого уже объездил практически весь мир и бывал даже на концертах зарубежных групп.

Мы подружились. Тогда в Ялту заезжало много гастролеров, от «Машины времени» до Пугачевой, и многие музыканты приезжали в Гурзуф, чтобы услышать настоящий звук бас-гитары. Именно там я впервые познакомился с Аликом Федченко (нашим известным блюзмэном). У Саши тогда была бас-гитара Фендер Джаз Бас, которую он купил у Группы (Но ТО Цо) и усилитель Пиви Мюзишн. Это было очень круто. По приезду в Киев я начал приходить к Саше домой музицировать. Именно в этой квартире по ул. Ульяновых я узнал всю музыкальную элиту того времени.

Саша был и остается Авторитетным Музыкантом. Благодаря Ему, я много чему научился и на этой базе построил свою музыкальную карьеру. Когда наш проект начал набирать популярность в Союзе (гр. «Визит»), я пригласил Сашу к нам на бас-гитару. Начались гастроли. Совместные концерты с Владом Андриановым, гр. «Круиз», Игорем Тальковым и многими многими другими еще больше сплотили нашу дружбу, хотя и были разногласия, так как мы хотели делать еще круче.

Прошло время. Снова Киев, Работа в студии. Запись Тины Кароль, Дизеля, Васи Бондарчука и многих других известных и не очень Личностей сделали Его, Сашу, суперпрофи по записи музыки и аранжировке. Мало таких как Он. Преданный музыке и всему, что с ней связано, Человек и Личность.

Я мог бы писать и писать бесконечно. Знаю, не все будут читать мои воспоминания, но я не знаю, как отблагодарить Его за все и что сделать, чтобы память о Нем жила в наших сердцах как можно дольше. Его уже нет… а эти твари есть. Был бы моложе, разобрался бы, наверное, по другому. Нам осталось Его только предать земле и попросить прощения. Покойся с миром, наш Друг Санечка. Мы Тебя будем помнить и продолжать Любить.

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