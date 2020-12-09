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«Приблизительно миллион женщин Украины боятся праздников в карантин, как не боялись никогда»

13:48 9 декабря 2020
маша ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина подняла острую проблему домашнего насилия. Ситуация особенно тревожная в условиях карантина, когда жертва и абьюзер вынуждены длительное время проводить в одной квартире. Местным властям лучше не рассчитывать на помощь извне, а начинать решать проблему своими силами

Приблизительно миллион женщин Украины боятся праздников в карантин, как не боялись никогда… За последние десять месяцев ситуация с домашней тиранией над женщинами и детьми ухудшилась в разы! Замкнутость в одном пространстве, ухудшение и без того нестабильной психики абьюзеров привело к катастрофе. А выходные с алкоголем и застольями еще впереди.

Обращаюсь к местным властям каждого региона Украины — принимайте меры!!! Закладывайте в бюджеты создание специальных служб по противодействию насилию, образовывайте и информируйте население о том, как вы готовы помочь и как привлечете к ответственности обидчиков! Работайте с полицией, создавайте больше мобильных бригад! Стройте шелтеры!

Еще год назад строительство приютов расценивалось местными властями, как необходимая помощь со стороны международных доноров! Но сегодня это безответственно — жить с такими ожиданиями, когда в вашем городе и области такие страшные показатели! Все в ваших возможностях и в вашей власти.


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