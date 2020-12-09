«Все-таки как же неравномерно развивается мир»

Бывший народный депутат, блогер Виталий Чепинога, что человечество создает сложные изобретения, при этом некоторые простые, но нужные решения до сих пор не придуманы.

«Тем не менее, как неравномерно развивается мир», — пишет Виталий Чепинога в своем Facebook.

«Вакцина mRNA-1273 против COVID-19 инструктирует организм, как создать копию белка вируса и вызвать иммунный ответ…

А как ячмень на глазу, то еще надо пакетик с чаем прикладывать… И ходи затем с тем пакетиком по комнате, как дурак…

Люди готовятся вернуться на Луну, а как свежее вареное яйцо, то ты его никогда ровно не почистишь, так как никакой Маск не удосужился придумать инструмент для этой операции…

И под ножку неравного стола, который бы ты мудрый ни был, надо подложить сложенную газету в несколько раз … А газет, тем временем, все меньше и меньше… Можно, правда, и крышку из-под бутылки, ну уже не то… Халтура…", — проводит параллели Чепинога.

Фото: Facebook Виталия Чепиноги

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