Руководство к действию: как общаться, веселиться и заводить друзей

Подружиться не всегда легко. Это зависит от того, насколько вы общительны. Если вы застенчивы, вам нужно укрепить уверенность в себе, чтобы стать популярным. Это руководство может вам помочь, но на самом деле вам нужны навыки общения и, конечно же, веселая улыбка.

1. Просто будь собой. Не бойтесь выражать свое мнение. Если кто-то вас оскорбляет, просто игнорируйте их.

2. Будьте оптимистичны. Даже если вы чувствуете себя очень подавленным, помните, что всегда есть чему улыбнуться. Позитивный взгляд на жизнь заставит людей еще больше хотеть быть рядом с вами.

3. Отшутитесь. Чувство юмора важно, но не слишком увлекайтесь, есть некоторые вещи, к которым вы должны относиться серьезно. Если вы пошутите над своим другом в грубой форме, это может испортить ваши отношения с ним.

4. Улыбайтесь как можно больше! Знаки ободрения дают людям понять, что вы заботитесь о том, что они говорят. Дайте понять, что у вас есть причина улыбнуться с юмором или оптимистическими словами.

5. Делитесь интересными или даже глупыми идеями. Ваши мысли помогут открыть множество дверей, которые могут привести к дружбе.

6. Слушайте больше, чем говорите. Вместо того, чтобы просто кивать и улыбаться, постарайтесь вникнуть в то, что говорит человек, не прерывайте разговор.

7. Если вы очень замкнуты, начните с малого. Например, каждый раз, когда вы идете в школу, на работу или куда-нибудь еще, здоровайтесь с одним человеком и разговаривайте с ним один на один.

8. Интересуйтесь различной активностью по интересам. Например, играя в интеллектуальные игры 777, можно с легкостью завести себе новых друзей, с которыми всегда можно будет обсудить ситуацию по интересам.

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