"Пусть люди видят, чем вы занимаетесь во время войны", — Бутусов о Минобороны

Журналист Юрий Бутусов возмущен оскорблениями в его адрес со стороны чиновников Министерства обороны Украины, которые сначала публично пригласили его на работу как эксперта, предлагая занять одну из министерских должностей, а затем обвинили в непомерных амбициях и некомпетенции

«Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования, солгал о причинах отказа в предоставлении мне должности — вместо этого мне нахамили на сайте МО. Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, прошу помощи правозащитников.

Меня не пригласили на встречу с министром обороны, не дали возможность представить мою программу действий, мне не представили ни единой должности, которую я мог бы занять в Минобороны, хотя сам министр официально заявил об этом на своем сайте на всю страну. Вместо этого мне хамят через официальную страницу.

Ложь № 1:

«Щира ідея долучити Юрий Бутусов до роботи у межах Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони. Для подібної швидкої кар’єри мають бути відповідні професійні підстави, які, за оцінкою кадрового органу МОУ, у кандидата Бутусова поки відсутні».

8 декабря, два дня назад, Министерство обороны САМО обратилось ко мне с предложением занять ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ.

«Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрий Бутусов. Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики».

То есть два назад вы считали, что я эксперт, которому можно доверить любую работу о которой я писал, а сейчас за два дня все это куда-то пропало? Мое внимание обратилось на одну из «министерских позиций» — заместитель министра обороны, что дает возможность контролировать политику в тех сферах, о которых я пишу. Поэтому я принял предложение министра обороны и представил программу действий, мне казалось, если эта программа не подходит, будут представлены какие-то конкретные замечания, нет проблем, я готов к публичной полемике. Но как только я дал согласие — мне просто нахамили.

Ложь № 2:

Вчера мне позвонил начальник департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцино, и я сказал ему, что жду, когда он организует встречу с министром, ведь именно министр Андрей Таран отвечает за официальное предложение мне работы через его сайт.

Яцино меня поблагодарил, и повесил трубку. После этого я прочел гнусную ложь и хамство в свой адрес на сайте Минобороны: «За результатами розмови з шановним журналістом сьогодні, кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, котрі наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій».

Я требую публичной встречи с главой департамента кадровой политики Олегом Яцино, чтобы он при всех в прямом эфире рассказал — о каких компетенциях он со мной говорил? Ведь никакого обсуждения чего-либо не было. Олег Яцино мне многократно на различных встречах высказывал свое уважение и благодарность за участие в работе МО и за то, что я пишу о Министерстве обороны, никаких сомнений в моих компетенциях он не высказывал. Если Яцино не пойдет на публичную встречу, буду вынужден привлекать его на такую встречу через суд, через народных депутатов. Люди должны знать правду — со мной никто ничего не обсуждал.

Ложь № 3:

«Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати „міністра оборони“, ані для авторів чудесних „програм“, в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з „комплексом Наполеона“.

Висловлюємо сподівання, що в разі прийняття Юрієм Бутусовим пропозицій відповідно до рівня теперішньої компетенції, його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар’єру та просунутися на вищі посади в МОУ».

Подчеркиваю — если бы со мной провели встречу, если бы я смог разъяснить суть моей программы, какие кадры я собираюсь привлекать к работе, и после нашей беседы мне бы написали отказ — действия Минобороны имели бы какую-то логику. Но всего этого не было. Со мной не обсуждали программу — так кто конкретно вынес такое решение о «некомпетентности»? Прошу указать того, кто несет ответственность за такое лживое заявление.

Оскорбления они вписали, чтобы перевести всю тему в любимый пиарщиками «квартала» «срач». Но я им такого шанса не оставлю, за оскорбления вам придется отвечать и за ложь придется отвечать. Пусть люди видят, чем вы занимаетесь во время войны — травлей неугодного журналиста.

И последнее.

Каждый день на фронте обстрелы, но об этом не пишет министр обороны на сайте.

Погиб от пули российского снайпера боец 72-й бригады Вячеслав Минкин — но министр обороны не пишет об этом на своем сайте.

У министра есть время только на оскорбления гражданина своей страны, журналиста, который виновен только в одном — что ответил на приглашение на работу в Минобороны, которое на всю страну сделал сам министр.

Считаю необходимым провести публичную дискуссию с министром Тараном о сути моей программы, не сомневаюсь, что такая дискуссия вскроет, кто из нас более компетентен и привлечет большое внимание всех военнослужащих и волонтеров, всех граждан нашей страны.

Прошу помощи у правозащитников, у организаций, защищающих права журналистов — как защитить себя от оскорблений Министерства обороны?

Полагаю, скандальное поведение Тарана требует оценки обязан отвечать за свои слова, и не позорить армию, которая во время войны защищает свой народ. Народ защищает, запомните, а не отдельных политиканов во власти", — написал Юрий Бутусов в Facebook.

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