«Теперь у аферистов из суда в Гааге появилась прекрасная возможность попить нашей крови»

Народный депутат восьмого созыва Игорь Луценко отреагировал на решение Офиса прокурора Международного уголовного суда о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму. После этого должно быть принято решение об открытии полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта.

«Поздравляю всех защитников Украины! Благодаря усилиям наших „правозащитников“, теперь мы все, кто с оружием в руках встал на защиту Родины, — потенциальные международные преступники, и нами будет заниматься Международный уголовный суд в Гааге (МУС), — пишет Игорь Луценко на своей страничке в соцсетях. — Эти персонажи, которые ничего не смыслят ни в праве, ни в защите, добились того, что Украина признала разово юрисдикцию МУС по военным преступлениям в связи с событиями на Востоке Украины и в Крыму».

Вместе с тем Луценко подчеркивает, что «МКС считает, что у нас на Востоке — гражданская война: «Да, признаются случаи вмешательства в него РФ, но — МКС считает это внутренним конфликтом. А использование вооруженных сил в против собственных граждан — это военное преступление без срока давности. Так что я поздравляю всех, кто взялся за оружие. Мы, по версии МКС, участники гражданской войны, то есть — военные преступники».

Он перечислил категории граждан, принимавших участие в боевых действиях: россияне, примкнувшие к ним украинцы и украинцы на стороне Украины. «Догадайтесь, какой категории угрожают приговоры со стороны МКС? — продолжает Игорь Луценко. — Правильно, только нам, добровольцам и мобилизованным, то есть третьей категории.

Потому что Россия не признает и близко юрисдикцию МУС. Никаких механизмов влияния на нее у МКС нет, поэтому никого не привлекут к ответственности. Гиркин и другие бородаи как жили спокойно, так и дальше жить.

Вторая категория — коллаборационисты — им нечего терять, будут сидеть в Л/ДНР, для них тоже МКС не существуют. Даже если мы военным путем отвоюем свои территории — они сбегут в Россию, где, смотрите предыдущий пункт, знать не знают никакого МКС и их не выдадут. Кем тогда будет заниматься МКС реально? Правильно, нами.

А что именно будет интересовать МКС, почитайте отчеты различных организаций, занимающихся правами человека в Донбассе. Там большая и лучшая часть — это о «преступлениях» украинской стороны, о взятии заложников, обстрелах. Поэтому больше и лучше, потому что с нашей стороны у мониторинговых миссий по правам человека гораздо больше возможностей мониторить наши «преступления». Со стороны России, то есть Л/ДНР, сразу бросят на подвал за такую деятельность, а у нас — пожалуйста.

Например, взятие в плен — это военное преступление. Поскольку до 2019 года не было введено военное положение, то никаких пленных де-юре у нас не могло быть. Это — не пленные, с точки зрения МКС, это — заложники, уголовное преступление без срока давности.

Тем более, что в минских сделках первых и вторых Украина мудрой рукой Леонида Даниловича Кучмы признала наличие заложников и «незаконно удерживаемых лиц» прямыми текстом. Все доказательства для МКС готовы. Поэтому поблагодарите нашим «правозащитникам» за такой мощный удар в спину.

Теперь у аферистов с МКС появилась прекрасная возможность попить нашей крови. Радуется и Россия. Здесь, в Украине, в Москве достаточно глашатаев, которые во всех красках расскажут прокурорам МКС, какие страшные преступления осуществляла киевская хунта на Востоке. Доказано спецоперацией по привлечению к ответственности Маркива в Италии.

P. S. О том, что МКС — это патентованные аферисты, не знает разве что глухой и слепой. Эти замечательные люди, включая прокурором Международного уголовного суда госпожа Фату Бенсуда, имеют репутацию отставных коррупционеров и находятся под санкциями США. Короче, очередная гнилая структура евробюрократии, отстойник для сомнительных кадров, и теперь это — наша проблема на годы и годы".

Фото с Pixabay.

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