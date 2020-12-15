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«Ситуация, которая поразила меня своим цинизмом»

10:40 15 декабря 2020
иван венжинович

О циничном и трагическом случае из жизни украинских медиков рассказала телеведущая «1+1» Алла Мазур. Врач Иван Венжинович, спасавший больных коронавирусом и ставший лицом просветительской кампании, заболел сам и скончался от осложнений. Теперь семья доктора не в силах доказать, что заразился он на работе. Семья осталась без обещанных страховых выплат

Ситуация, которая поразила меня своим цинизмом. Преданный делу врач. Который дни и ночи проводил на работе, спасая больных COVID в наиболее инфицированной — красной зоне. Заразился сам. И буквально сгорел — за 4 дня. От тех же симптомов. Но теперь целая комиссия выясняет: COVID ли это был?!

Почему? Посмотрите этот сюжет Андрея Цаплиенко. О Докторе Иване Венжиновиче. Который летом стал лицом целой кампании UNISEF под лозунгом «Спасибо врачам». Но даже положив жизнь на этом инфекционном фронте, благодарности не дождался.

Мы, конечно, будем следить за этим расследованием удивительной комиссии. Перед которой очевидные факты. Надеюсь, свое слово скажут и представители UNICEF Ukraine, получившие награды за свою информационную кампанию. Неужели правда, что мы в нашем государстве умеем благодарить только на словах? А когда речь идет о материальной поддержке, создаем комиссии?!

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