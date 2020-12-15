Садальский рассказал о позоре на прощании с Гафтом

Актер Станислав Садальский был возмущен пустым залом в театре «Современник», где состоялась гражданская панихида по умершему 12 декабря знаменитому Валентину Гафту

«Был на прощании с Валей.

Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, — практически никого. Новый худрук Современника Рыжаков не пришел — сказал, что болеет.

Были Розенбаум, Лепс…

Лия Ахеджакова очень хорошо говорила, чуть разрядила обстановку. Посмешила, вспомнив, как Валя часто ее критиковал и посылал на три буквы во время спектаклей. «Мы все время обижались друг на друга. А сейчас плачу…»

Ольга Остроумова вышла к микрофону, сказала, что хоть родственникам и не принято говорить, но позвонили с ТВ, спросили: «А вы не хотите выйти, что-нибудь сказать». Оля говорит: «Вы с ума сошли?» Сказала, что ей выпала большая честь и большое счастье прожить с таким человеком немало лет, быть ему другом, защитником…

Роберман (продюсер) — только о своем… Он выпускал книгу воспоминаний Гафта. Валя мне рассказывал, что первый тираж он сам забраковал. Так чтоб книги не пропали, Роберман раздарил их. Валя ни копейки не получил. А на презентации следующего тиража сперли 32 экземпляра.

Роберман на прощании со сцены сказал: «Вот тогда я понял, что книга пойдет!»

Ладно. Всем добра, спасибо тем, кто пришел. Царствие небесное Вале".

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