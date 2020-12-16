Журналист Левко Стек обратил внимание на сходные моменты в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и третьего президента Украины Виктора Ющенко

«Навальный повторил путь Ющенко?

После того, как Биллингкет и компания разложили на молекулы историю с Навальным, мы получили неопровержимые доказательства того, что в РФ отравления политических оппонентов режима поставлено на поток. А история со шпилем в Солсбери доказывает, что расправы возможны и далеко за пределами России. Так, мог Виктор Андреевич стать жертвой этого конвейера смерти?

Как минимум, мы видим, что все необходимое для этого преступления у Кремля было. В ФСБ и ГРУ есть исполнители, которые умеют работать с химическим оружием и готовы выполнять грязную работу. Такие операции происходили неоднократно. Орудий для такого рода убийств там тоже хватает. Как и готовности к их использованию. Более того, в России есть и были все возможности в лабораторных условиях изготавливать диоксины, которые и обнаружили у Ющенко в крови.

Был у Кремля мотив? Что ж, давайте вспомним 2004 год. Кандидат Ющенко лидирует в президентской кампании и не скрывает своих прозападных настроений. Как сильно Путин боялся потерять контроль над Украиной и на какие шаги он ради этого готов пойти, мы, к сожалению, хорошо знаем.

Применение армии, теракты, тысячи смертей, разрушения целых городов, — мог ли он в 2004 решиться на отравление одного украинского политика? Могли российские агенты проникнуть в окружение Ющенко? Похоже, что даже на седьмом году войны они свободно себя чувствуют в столице Украины. Что уж говорить о тех далеких мирные времена.

И если уж в 2020 его киллеры не способны рассчитать дозировку, то могла такая ошибка состояться в 2004 году, когда российская репрессивная машина была еще далека от нынешних масштабов?

И австрийская клиника «Рудольфинерхаус», где спасали Ющенко, вряд значительно уступает немецкой «Шарите», где с того света вытягивали Навального.

После отравления в РФ отказались от любого содействия в расследовании. И здесь вопросов нет. А вот безразличие украинской стороны к этой громкой истории выглядит странно. С Януковичем понятно, и почему Порошенко не дал хода этому делу?

Теперь, боюсь, перспектив в расследовании не осталось никаких. Раздражать Путина Владимир Александрович не любит. А здесь может выйти очень неприглядная история. Однако, на месте украинских президентов, я бы не забывал о 2004 годе. Как в интересах национальной безопасности, то, по крайней мере, из соображений собственной".

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