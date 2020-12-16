27.65 / 27.91 33.42 / 33.89
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«Навальный повторил путь Ющенко?»

8:12 16 декабря 2020
Последствия отравления политика

Журналист Левко Стек обратил внимание на сходные моменты в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и третьего президента Украины Виктора Ющенко

«Навальный повторил путь Ющенко?

После того, как Биллингкет и компания разложили на молекулы историю с Навальным, мы получили неопровержимые доказательства того, что в РФ отравления политических оппонентов режима поставлено на поток. А история со шпилем в Солсбери доказывает, что расправы возможны и далеко за пределами России. Так, мог Виктор Андреевич стать жертвой этого конвейера смерти?

Как минимум, мы видим, что все необходимое для этого преступления у Кремля было. В ФСБ и ГРУ есть исполнители, которые умеют работать с химическим оружием и готовы выполнять грязную работу. Такие операции происходили неоднократно. Орудий для такого рода убийств там тоже хватает. Как и готовности к их использованию. Более того, в России есть и были все возможности в лабораторных условиях изготавливать диоксины, которые и обнаружили у Ющенко в крови.

Был у Кремля мотив? Что ж, давайте вспомним 2004 год. Кандидат Ющенко лидирует в президентской кампании и не скрывает своих прозападных настроений. Как сильно Путин боялся потерять контроль над Украиной и на какие шаги он ради этого готов пойти, мы, к сожалению, хорошо знаем.

Применение армии, теракты, тысячи смертей, разрушения целых городов, — мог ли он в 2004 решиться на отравление одного украинского политика? Могли российские агенты проникнуть в окружение Ющенко? Похоже, что даже на седьмом году войны они свободно себя чувствуют в столице Украины. Что уж говорить о тех далеких мирные времена.

И если уж в 2020 его киллеры не способны рассчитать дозировку, то могла такая ошибка состояться в 2004 году, когда российская репрессивная машина была еще далека от нынешних масштабов?

И австрийская клиника «Рудольфинерхаус», где спасали Ющенко, вряд значительно уступает немецкой «Шарите», где с того света вытягивали Навального.

После отравления в РФ отказались от любого содействия в расследовании. И здесь вопросов нет. А вот безразличие украинской стороны к этой громкой истории выглядит странно. С Януковичем понятно, и почему Порошенко не дал хода этому делу?

Теперь, боюсь, перспектив в расследовании не осталось никаких. Раздражать Путина Владимир Александрович не любит. А здесь может выйти очень неприглядная история. Однако, на месте украинских президентов, я бы не забывал о 2004 годе. Как в интересах национальной безопасности, то, по крайней мере, из соображений собственной".

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

442

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Скандал с Лободой на «Золотом граммофоне» получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Скандал с Лободой на "Золотом граммофоне" получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Александр Сазонов

«Тайная и мерзкая жизнь»: журналист Цаплиенко разоблачил ГРУшника в Луганске

Александр Усик

Названо условие, при котором Усик разрешит Джошуа провести бой с Фьюри

На пожаре

В Днепре в ночном пожаре погибли трое мужчин: появилась первая версия

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер