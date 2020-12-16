"Глубокое погружение в «русский мир» может вызвать серьезные проблемы для здоровья"

Прокуратура Чехии обвиняет 26-летнего гражданина этой страны в причастности к террористической деятельности на Донбассе и требует приговорить его к 16 годам заключения.

«Чешская юстиция продолжает системно преследовать тех граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России на оккупированном Донбассе. Уже есть несколько судебных приговоров, целый ряд дел находится на стадии расследования или предъявления обвинения», — сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в сети Facebook.

«Среди последних, кому было предъявлено такое обвинение, — 26-летний Лукаш Н. из Карловых Вар, который в 2015—2016 гг. воевал против ВС Украины в составе незаконных военных формирований. В частности, как отмечается в обвинении, он „прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур, выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патрулирование, а также участвовал в боях против украинских военных с намерением нанести им ранения или смерть“. По мнению прокурора, Лукаш Н. совершал упомянутые действия сознательно, а во время военных действий даже был ранен и несколько недель провел в больнице», — написал посол Украины.

Он отметил, что прокурор характеризовал группировки боевиков как квази-военизированные подразделения, которые совершают систематические организованные насильственные преступления, по своему характеру соответствующую определению «теракт». За участие в террористической деятельности обвинение предложило приговорить Н. Лукаша к 16 годам лишения свободы.

«Хотя обвиняемый в ходе расследования и отказывался давать показания, однако имеющиеся у следствия доказательства в виде фотографий и видео, сделанных им на мобильный телефон, есть достаточными основаниями для передачи дела в суд. На одном из таких видео он в духе подавляющего большинства жертв российской пропаганды признается, что пошел воевать против «украинских фашистов».

Российское зомбирование негативно сказалось и на психике этого гражданина. По свидетельствам его девушки, после возвращения домой Лукаш Н. очень изменился — «стал агрессивным, страдал от кошмаров, ночью под подушкой держал нож, издавал звуки, похожие на звуки из фильмов ужасов», из-за чего был вынужден обратиться к психиатрам.

Никак не отрицая того факта, что глубокое погружение в «русский мир» может вызвать серьезные проблемы для здоровья, все же надеюсь, что эти проблемы не помешают чешском правосудию назначить Лукашу Н. за его преступления справедливое наказание", — отметил Евгений Перебийнис.

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