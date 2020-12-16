В Украине изменились правила регистрации автомобилей: что важно знать

Кабмин принял проект постановления, которое меняет порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Постановление касается владельцев автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, мопедов и других транспортных средств. Проект предусматривает возможность подавать заявление и документы, которые требуются для получения номерных знаков и регистрационных номеров, с помощью Электронного кабинета водителя или Единого государственного портала админуслуг.

Документом также предусматривается недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, попавших в Государственный реестр должников. Кроме того, упрощаются процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятии с учета.

Напомним, в Украине система автофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) получила новую возможность.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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