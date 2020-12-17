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«Не факт, что выборы мэра Харькова состоятся в ближайшее время»

10:40 17 декабря 2020
Харьков

Глава общественной организации Гражданская сеть «ОПОРА» Ольга Айвазовская считает, что избранный секретарь Харьковского горсовета может исполнять обязанности городского головы до проведения внеочередных выборов, которые могут затянуться на длительное время

«О Харькове и Геннадии Кернесе. Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

Объявление внеочередных выборов — вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время.

Не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского головы лицо, которое в настоящее время осуществляет полномочия городского головы, обращается в Верховную Раду Украины с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой Украины не позднее чем в девяностодневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы.

На практике, отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за не назначение даты и иногда процедура не была выполнена годами", — написала Айвазовская в Facebook.

Напомним, 17 декабря стало известно о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Сейчас городом руководит его соратник — секретарь горсовета Игорь Терехов.

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