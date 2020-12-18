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"Дарница" инициировала благотворительную программу для фонда "Жизнелюб"

18:27 18 декабря 2020
«Дарница» инициировала благотворительную программу для фонда «Жизнелюб»
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Фармацевтическая компания «Дарница» инициировала благотворительную онлайн-программу для фонда «Жизнелюб». Как сообщает пресс-служба компании, благотворительный сбор средств «Твое добро — это суперсила» стартовала 18 декабря, в канун рождественских и новогодних праздников.

Поделиться своей «суперсилой» для поддержки пожилых людей можно на платформе Superonuki. Благотворительный взнос, который сделает каждый желающий, «Дарница» удвоит.

«Чем успешнее бизнес, тем больше у него обязательств перед обществом. Поэтому часть прибыли мы направляем на поддержку благотворительных инициатив. Сегодня все сферы жизни переходят в диджитал и открывают новые возможности для благотворительности. Теперь сделать доброе дело стало еще быстрее, легче, а главное — безопаснее. В этом году мы инициировали онлайн-проект по сбору средств для пожилых людей, поскольку они находятся в зоне наибольшего риска. Мы хотим объединить силы всех и удвоить их, чтобы показать — несколько кликов с легкостью можно превратить в доброе дело», — отметил глава совета директоров Darnitsa Group Шимкив.

В свою очередь соучредитель и руководитель БФ «Жизнелюб» Тина Михайловская рассказала, что среди подопечных фонда много одиноких людей, которым очень нужна поддержка, особенно в новогодние и рождественские праздники.

«Благотворительность — это та сфера, которая может сделать каждого из нас волшебником. Когда, как не перед Новым Годом выполнить чью-то маленькую мечту? Именно это мы и предлагаем сделать — стать Дедом Морозом/волшебником/чародеем для жизнелюбов и подарить им тепло и заботу. Мы точно знаем, что среди жизнелюбов много совсем одиноких, которым нужна поддержка и помощь. Поэтому мы благодарны „Дарнице“ за такую ​​инициативу и проект. Вместе мы, как никогда, попали прямо в точку, точку жизненной необходимости», — подчеркнула она.

Михайловская также добавила, что виртуальный вклад, удвоенный «Дарницей», станет реальной помощью дедушкам и бабушкам, которыми занимается фонд «Жизнелюб».

Собранные средства будут направлены на приобретение продуктовых наборов, закупку медикаментов для подопечных фонда и осуществления желаний людей почтенного возраста на платформе Superonuki.

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