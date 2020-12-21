Продюсер Александр Роднянский назвал два самых главных для него фильма — «Полеты во сне и наяву» и «Тени забытых предков».

«Днями в киевском интеллектуальном «месте силы» — Довженко-центре (музее, а не киностудии) — открылась выставка, посвященная одному из двух самых мною любимых украинских фильмов — «Полетам во сне и наяву» Романа Балаяна, — пишет Александр Роднянский в соцсетях. — Другой фильм — «Тени забытых предков» Сергея Параджанова.

Да, так случилось, что два самых главных украинских фильма сделали армяне. Это феномен, характерный для многонациональных обществ, объединяющихся вокруг культуры коренного народа.

Балаян — очень важный режиссер для меня. Он был близким другом и моего рано ушедшего отца, и особенно — моей мамы, искренне обожавшей его человеческий и художественный талант. Мы работали с ним над фильмами «Первая любовь» и «Две луны, три солнца». И дружили.

Но первое впечатление о «Полетах во сне и наяву» я не забуду никогда. Я был студентиком кинорежиссерского факультета. Помню шок. Причем шок не только потому, что картина была выдающейся, но и потому, что она была снята на студии Довженко, всесоюзно известном центре консерватизма и идеологической узколобости.

Уже позднее я узнал о помощи молодого, талантливого и пассионарного Никиты Михалкова. О том писался сценарий гремевшим в Москве Виктором Мережко. Как собирался великий актерский ансамбль с Янковским, сыгравшим, по его признанию, свою лучшую роль, Табаковым, Гурченко, Меньшиковым.

Фильм, наряду с «Отпуском в сентябре» Мельникова и «Осенним марафоном» Данелии, сразу стал манифестом поколения 30−40-летних эпохи «развитого социализма». Эпохи «тихого диссидентства» и такого важного для нашей истории и культуры «лишнего человека».

Куратор выставки, работавший над ее созданием три года, мой товарищ Андрей Алферов, написал о фильме:

«…он фиксирует кафкианство позднего брежневского застоя с его не героическими героями, неустроенностью, потерянностью. Содержание фильма „Полеты во сне и наяву“ исчерпывается личностью автора. Балаяну удалось сделать глухомань своей частной жизни — с ее полетами во сне и наяву, переживанием миллионов посторонних. Фильм пережил эпоху его породившую, и уже дети тех, кто в 1970—1980-е уходил во внутреннюю миграцию, разглядывают себя в этом зеркале».

Пойдите на выставку или просто пересмотрите фильм".

Фото с Pixabay.

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