Дивитися ТБ онлайн без прив’язки до місця та часу? З Ланет.TV це легко!

Набридло переглядати улюблені ТВ програми, сидячи на дивані перед екраном телевізора? Мрієте дивитися канали онлайн в черзі, в дорозі та на відпочинку, однак досі вважаєте це чимось далеким та недосяжним? Більше не доведеться поспішати до початку футбольного матчу або прямого ефіру улюбленого шоу, сперечатися з рідними щодо того, що обрати для перегляду. Тепер кожен може самостійно обирати те, що йому до смаку, й дивитися онлайн ТБ будь-де та на будь-якому пристрої. З інтернет ТБ від Ланет.TV канали онлайн доступні на ноутбуці, ПК та будь-якому іншому вашому пристрої на базі Android. Все, що вам потрібно, — доступ до Інтернету та підписка на сервіс Ланет.TV.

Сервіс Ланет.TV пропонує глядачам: • великий вибір різножанрових ТВ каналів у високій якості;



• можливість перемотувати та ставити ефір на паузу;



• можливість переключати зображення з одного пристрою на інший або ж дивитися онлайн різні канали на декількох пристроях одночасно;



• доступ до телепрограми та короткого опису передач (є інтерактивна ТВ програма прямо в додатку).

Оформивши підписку на сервіс, ви отримуєте необмежений доступ до більш ніж сотні культових вітчизняних та зарубіжних каналів на будь-який смак. Аби не загубитися серед різноманіття каналів онлайн, глядачі сервісу можуть відсортувати їх з огляду на власні уподобання та додати улюблені телеканали до переліку «Вибраних», аби не витрачати щоразу час на пошуки цікавих ТВ-програм.

Як дивитися ТБ через Інтернет? Стати щасливим користувачем інтернет-телебачення легко! Все, що вам потрібно, — завантажити додаток Ланет.TV або ж зайти на сайт сервісу та авторизуватися. Після підтвердження номера телефону ви отримаєте тиждень безкоштовного користування пакетом PRIME, у якому зібрані всі найкращі телеканали та популярні програми ТБ.

Не зволікайте, почніть дивитися канали онлайн уже сьогодні, аби особисто переконатися у численних перевагах перегляду телевізора онлайн без прив’язки до місця та часу!

Дивіться онлайн популярні телеканали ICTV, «Україна», «Новий канал», НЛО TV, СТБ, М1, М2, «1+1», «Ентер-фільм», «2+2», «Інтер» і безліч інших у високій якості з інтернет-ТБ від Ланет.TV!

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter