Журналистка Янина Соколова заявила, что ее завалили гневными комментариями за фразу из интервью с Олегом Сенцовым, которая была «вырвана из контекста».

«Большинство людей — тупые. Смиритесь с этим, — пишет Янина Соколова в соцсетях. — Не реагируйте на проявления тупости эмоционально и не ищите причины ее возникновения. Они разные. Часто врожденные и необратимы.

Вы ничего не сможете с этим сделать. Никогда. Ничего. Тупые среди нас ежедневно. На работе, в магазине, маршрутке, фейсбуке и иногда даже дома. Они высасывают энергию, сеют сомнения и хаос в намерениях.

Тупые смотрят «112» и «ЗИК», читают «Страну. юа» и сморкаются на асфальт.

Но бывает, что и нет. Пьют кофе за разговором о философии жизни, увлекаются картинами из янтаря и по воскресенье ходят в церковь. Молятся только на украинском. Но при этом все равно оставаясь тупыми.

Это фото исцелит Вас от тупых на 7 суток. Минимизируя контакты и влияние на Ваше сознание.

Прикоснитесь. Сделали? Все, порча снята. Хорошего дня, дорогие. Осталось недолго терпеть этот е… ный 2020-й. А это не может не вселять надежду, что в 2021-м все будет ЗБС.

P. S. А, забыла. 156 тег в уведомлениях напомнил. Всем поклонникам пятого президента, с аватарками котиков, спайдерменов или просто красивых людей в вышиванках и флагах, которые за последние сутки щедро поливали меня грязью, размещая одинаковые посты с вырванной из контекста фразой Олега Сенцова в «Рандеву с Яниной Соколовой».

Большой привет! Все вижу, слышу, читаю, молодцы. Но… Дорогие наши однолюбы, вы же европейцы, демократы, б… Допускайте инакомыслие у тех, кто с вами в украинской лодке. Иначе — беда. Целую в маску. Исцеляю на адекватность".

Фото Янины Соколовой из соцсетей.

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