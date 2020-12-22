К своему 95-летию «Фармак» удвоил мощности асептического производства

За счет нового производства компания увеличит выпуск стерильных жидких лекарственных средств, спрос на которые во время пандемии значительно возрос. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, новый производственный корпус — это построенное с нуля семиэтажное здание, где размещено более 20 единиц основного технологического оборудования и около 100 инженерного. Инвестиции составили 50 млн евро. Проект длился два года.

«Новое производство оснащено высокопроизводительными линиями — до 36 000 ампул, 12 000 флаконов, 7 500 небул и 3 600 пластиковых флаконов в час», — отметили в пресс-службе.

Впервые в «Фармаке» при проектировании применили технологию трехмерного моделирования и визуализации архитектуры здания и ландшафтного оформления. Это позволило ощутить эффект присутствия, объективно оценить преимущества проекта и устранить недостатки в ходе проектирования, а также снизить риски ошибок в ходе реализации проекта.

«В этом году „Фармаку“ исполняется 95 лет. Это выдающаяся дата. Мало кто из украинских предприятий может похвастаться такой историей. А мы не только сохранили стратегическое производство в тяжелое для страны время, но и вывели его в лидеры рынка, продукцию которого покупают во всем мире. Сегодня „Фармак“ — это зеркало возможностей украинской фармотрасли на международной арене. Мы экспортируем продукцию в более чем 25 стран. Компания смогла этого достичь благодаря усердной работе и постоянному развитию. За последние пять лет объемы производства возросли на 59%. За это время мы открыли новый завод по изготовлению АФИ в городе Шостка, производство суппозиториев, участок по изготовлению твердых лекарственных средств, запустили новую упаковочную линию твердых форм и линию упаковки саше, начали производство глазных суспензий», — отметила председатель наблюдательного совета АО «Фармак» Филя Жебровская.

Также, понимая, что будущее фармацевтики за сложными разработками, рассказала Филя Жебровская, компания запустила инновационный R&D комплекс и опытно-промышленный участок биотехнологического направления.

«И сегодня, к своему юбилею, уже традиционно мы открываем новое производство. В этот проект было инвестировано 50 млн евро. Это ультрасовременный цех по изготовлению стерильных лекарственных средств. Запустив это производство, мы в два раза увеличиваем мощности по выпуску асептической продукции. И здесь будут производиться лекарства, которые сегодня крайне необходимы для преодоления последствий COVID-19. Это и „Пропофол“, и „Дексаметазон“, прошедший недавно переквалификацию ВОЗ, и десятки других жизненно важных лекарственных средств», — отметила председатель набсовета.

По ее словам, за 95 лет «Фармак» прошел большой путь. А за последние 25 лет сделал кардинальный прорыв в компании и в отрасли.

«Динамику нашего развития можно посмотреть за пять лет, и сегодня горизонт планирования в „Фармак“ — 7−10 лет. Это новые вызовы, новые возможности, новые направления. Открывая современный комплекс, мы делаем шаг в будущее, ведь лекарства для современного человека должны изготовляться на современном высокотехнологичном оборудовании. Украинцы достойны наилучших технологий и лучшего качества — как раз то, что предлагает „Фармак“, создавая инновационные возможности для производства лекарств высокого качества», — подчеркнула Филя Жебровская.

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