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К своему 95-летию «Фармак» удвоил мощности асептического производства

15:15 22 декабря 2020
Фармак
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

За счет нового производства компания увеличит выпуск стерильных жидких лекарственных средств, спрос на которые во время пандемии значительно возрос. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, новый производственный корпус — это построенное с нуля семиэтажное здание, где размещено более 20 единиц основного технологического оборудования и около 100 инженерного. Инвестиции составили 50 млн евро. Проект длился два года.

«Новое производство оснащено высокопроизводительными линиями — до 36 000 ампул, 12 000 флаконов, 7 500 небул и 3 600 пластиковых флаконов в час», — отметили в пресс-службе.

Впервые в «Фармаке» при проектировании применили технологию трехмерного моделирования и визуализации архитектуры здания и ландшафтного оформления. Это позволило ощутить эффект присутствия, объективно оценить преимущества проекта и устранить недостатки в ходе проектирования, а также снизить риски ошибок в ходе реализации проекта.

«В этом году „Фармаку“ исполняется 95 лет. Это выдающаяся дата. Мало кто из украинских предприятий может похвастаться такой историей. А мы не только сохранили стратегическое производство в тяжелое для страны время, но и вывели его в лидеры рынка, продукцию которого покупают во всем мире. Сегодня „Фармак“ — это зеркало возможностей украинской фармотрасли на международной арене. Мы экспортируем продукцию в более чем 25 стран. Компания смогла этого достичь благодаря усердной работе и постоянному развитию. За последние пять лет объемы производства возросли на 59%. За это время мы открыли новый завод по изготовлению АФИ в городе Шостка, производство суппозиториев, участок по изготовлению твердых лекарственных средств, запустили новую упаковочную линию твердых форм и линию упаковки саше, начали производство глазных суспензий», — отметила председатель наблюдательного совета АО «Фармак» Филя Жебровская.

Также, понимая, что будущее фармацевтики за сложными разработками, рассказала Филя Жебровская, компания запустила инновационный R&D комплекс и опытно-промышленный участок биотехнологического направления.

«И сегодня, к своему юбилею, уже традиционно мы открываем новое производство. В этот проект было инвестировано 50 млн евро. Это ультрасовременный цех по изготовлению стерильных лекарственных средств. Запустив это производство, мы в два раза увеличиваем мощности по выпуску асептической продукции. И здесь будут производиться лекарства, которые сегодня крайне необходимы для преодоления последствий COVID-19. Это и „Пропофол“, и „Дексаметазон“, прошедший недавно переквалификацию ВОЗ, и десятки других жизненно важных лекарственных средств», — отметила председатель набсовета.

По ее словам, за 95 лет «Фармак» прошел большой путь. А за последние 25 лет сделал кардинальный прорыв в компании и в отрасли.

«Динамику нашего развития можно посмотреть за пять лет, и сегодня горизонт планирования в „Фармак“ — 7−10 лет. Это новые вызовы, новые возможности, новые направления. Открывая современный комплекс, мы делаем шаг в будущее, ведь лекарства для современного человека должны изготовляться на современном высокотехнологичном оборудовании. Украинцы достойны наилучших технологий и лучшего качества — как раз то, что предлагает „Фармак“, создавая инновационные возможности для производства лекарств высокого качества», — подчеркнула Филя Жебровская.

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