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«Студия «Квартал 95» снимает отечественный блокбастер «Спасти рядового Татарова»

11:29 24 декабря 2020
райан

Блогер Сергей Фурса обращает внимание, что эпопея с расследованием дела замглавы Офиса президента Олега Татарова уже превратилась в голливудский блокбастер. Причем перебрасывание дела из одного следственного органа в другой имеет очень слабое отношение к борьбе с коррупцией.

Студия «Квартал 95» снимает отечественный блокбастер «Спасти рядового Татарова». В новой сцене генеральный прокурор грудью бросается на амбразуру танка НАБУ и забирает у них дело, отдавая его в СБУ. И делает это за секунду до того, как антикоррупционный суд должен был бы отправить его за решетку. Все по лекалам Голливуда. Почему в СБУ? А почему бы нет. Не имеет право? А это уже не ваше дело. Докажите в суде. В Печерском.

Вот такое кино. Сборы обещают быть огромными. А рейтинги так вообще. Вы думаете, что борьба с коррупцией выглядит немножечко по-другому? Ну это ваши проблемы, вы просто ничего в ней не понимаете. А Зеленский видит ее так. Ну вот он художник, он так видит.

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