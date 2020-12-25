«Да и не посадите вы никакого Порошенко. То такое — лишь бы ляпнуть. Поздно, господин президент»

Бывший народный депутат, блогер Виталий Чепинога отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «все ждут, когда посадят Порошенко».

«Все ждут, когда посадят Порошенко»… Я не фанат Петра Алексеевича, мягко говоря. Но! Я хорошо понимаю, как готовятся такие речи и тексты, — пишет Виталий Чепинога на своей страничке в соцсетях. — Приходят спикеры и райтеры, приносят какую-то свою социологию и на ее основе формируют «красивые речи». Тем более, что президенту это хорошо ложится на душу…

Но на самом деле, господин президент, люди ждут Рождества и Нового года. Люди ждут, когда закончится ковид и когда хоть как-то наладится их жизнь… Как и положено нормальным вменяемым людям.

«Когда кого-то посадят» — ждут несколько озабоченных дол… ов, не имеющих средств на услуги психотерапевта. Потому что когда у человека желание чтобы кому-то стало плохо превалирует над приоритетами личного счастья, это больной человек. Это не справедливость, это — патология. А еще — это приговор власти. Поскольку у такого человека больше нет ничего.

Пусть вопросом справедливости занимается правосудие. Это не тема для «парада». То есть то, что называется «теплая ванна», господин президент, то это — джакузи с иллюзиями. Да и не посадите вы никакого Порошенко. То такое, — чтобы что ляпнуть… Для телевизора…

Поздно, господин президент… Поздно… Янукович когда-то тоже думал, что люди ждут елку на Майдане. А на самом деле люди ждали, как бы его на ту елку насадить…

Гоните таких райтеров и советников в шею… Это — вредители. Если это только райтеры, конечно…"

Фото Виталия Чепиноги из социальных сетей.

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