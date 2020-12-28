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«Вот как я пережила коронавирус»

13:16 28 декабря 2020
Сонливость

Украинская журналистка рассказала, как перенесла опасное заболевание «на ногах»

«Думала, писать или нет. Но решила поделиться, вдруг кому-то пригодится, — написала в Facebook журналистка Марина Петик. — Помню точно, 29 июля сижу под дверью семейного врача. И мне становится плохо. Такое впечатление, что давление или упало или подскочило. Голова болит, тошнит, вот бы лечь и уснуть. Пришла домой, температура 38, а вдохнуть не могу. На тот момент я уже 12 дней была в отпуске).

И дальше все хуже и хуже. В офис после 14 дневного отпуска я уже выйти не могла. Спасибо, что разрешили работать из дома. Невыносимо болела спина, две ночи спала сидя. Я уверена была, что это невралгия. Пила таблетки от воспаления именно для спины.

Потом врач в институте сердца скажет, что они правда помогают. Ходила пару раз в зал, после тренировки шла и думала, что ну вот сейчас потеряю сознание.

Но ты что слабачка? Возьми себя в руки! Ты сильная, и это все ерунда. Потом стало трудно дышать. Отключили интернет в доме, а надо сдать текст. Слабачка, возьми себя в руки, тряпка. Тяжело подняться горку к кафе, где есть интернет? Машина на что? Подъехала. Сделала 10 шагов, подышала, ещё 10 шагов и улыбнулась. Села за столик, подышала и вперёд. Полчаса работы и назад точно так же. Тест на ПЦР отрицательный. Значит все придумываешь.

Температура 39, ну это тебе кажется. Невралгия, нечего было в юности с вышки вниз головой прыгать, это все последствия. Потом уже и 10 шагов не можешь сделать в горку, просишь у семейного больничный. А УЗИ показывает 0,5 литра воды в легких, пульмонолог говорит, инфаркт легких. Что? Вы о чем?

В институт сердца не выдерживаешь очередь у врача, тошнит, плохо, умираешь, но блин, это все от лекарств. Хорошая молодая доктор приносит кофе и говорит, что все будет хорошо. Конечно, тряпка, возьми себя в руки. Десяток лекарств каждое утро. С памятью совсем плохо. Кардиолог аккуратно спрашивает, у вас не было коронавируса? Конечно нет! Вот тест, 6 августа, а потом еще два теста — все отрицательно! Лучше стало только через 5 недель!

Когда ты можешь 500 метров в горку пойти без остановки! И это счастье! На всякий случай через 5 месяцев сдаешь IFA-тест на антитела на корону. И оказывается, что у тебя есть антитела. Что твоя густая кровь, тромб в лёгких и невозможность дышать — это все просто коронавирус!

Я больше месяца на ногах переносила эти адские муки, и оказывается, это просто была корона. И оказывается, что если бы я знала, то нужно было бы лечь в больницу и дышать кислородом! Сейчас все хорошо. Но каждое утро я глубоко вздыхаю и чувствую боль в моем правом лёгком. Она уже никогда не пройдет. Но я рада, что прошла через все это".

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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