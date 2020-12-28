«Около 90 процентов красной икры в интернет-магазинах – фальсификат», — Елена Сидоренко

В преддверии новогодних и рождественских праздников торговые сети заманивают потребителей ценовыми акциями. Но продукция, реализующаяся со скидкой, часто не просто некачественная, но и опасная для здоровья. К примеру, красную икру не первой свежести повторно перефасовывают и благополучно продают по акционной цене вместо того, чтобы выбросить. Не говоря уже о добавлении в нее запрещенного во всем мире консерванта уротропина. А сырный продукт недобросовестные реализаторы именуют сыром. Хотя он произведен, как правило, из растительного гидрожира с синтетическими ароматизаторами и красителями. И даже так называемое детское шампанское, по сути, является газированным сладким напитком, изобилующим ароматизаторами и красителями, употребление которых в большом количестве может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, аллергии, онкозаболевания, проблемы сердечно-сосудистой системы. Сколько должна стоить качественная красная икра, какими шпротами можно отравиться и почему детское шампанское лучше вообще не покупать, «ФАКТЫ» расспросили у профессора кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елены Сидоренко.

«Накапливаясь в организме, уротропин может поражать почки, печень, нервную систему»

— Елена, для большинства из нас зимние праздники ассоциируются с богато накрытым столом, где особое место отводится бутербродам с икрой. На что стоит обращать внимание при выборе этого деликатеса?

— Сегодня в торговых сетях представлено много икры от разных производителей. Замороженная импортируется из США и Канады. Это качественный и дорогостоящий продукт. Также на наших прилавках есть икра с Дальнего Востока, попадающая к нам через Беларусь. Ее качество уступает американской и канадской, но и цена ниже. Хотя в преддверии праздников большинство торговых сетей и интернет-магазинов предлагают деликатес со скидкой, но я бы не рекомендовала его приобретать.

Выбирая икру, нужно обращать внимание на стоимость. Второй момент — дата изготовления. Хорошая икра производится с июня по ноябрь. Следующий момент — необходимо внимательно изучить маркировку. На этикетке должен быть указан производитель, состав продукта, из какого именно вида рыбы получена икра.

— Какие проблемы чаще всего выявляются при проверке икры в лаборатории?

— Увы, сегодня качественной икры очень мало, к тому же зачастую такой продукт может быть опасен для здоровья. К примеру, мы проверяли несколько экземпляров деликатеса, купленного по акции в известной торговой сети. В одной банке икра имела бурый оттенок, предполагаю, что она была перефасована после того, как истек срок реализации. В другой мы обнаружили продукт явно нестандартный с белковыми сгустками, а сами икринки оказались треснутыми с неприятным, резким запахом окисленного жира. Это была натуральная икра горбуши, но уже просроченная и опасная для употребления. По большому счету, она может спровоцировать пищевое отравление.

— Какая икра качественнее: на развес, в жестяных или стеклянных банках?

— Наши потребители привыкли покупать икру, расфасованную в жестяные красно-зеленые банки. Вот только очень часто в них кроются неприятные сюрпризы. Рассмотреть, что внутри банки, невозможно. Я уже давно не встречала в жестяных банках качественную икру.

Если все же хочется приобрести деликатес в такой упаковке, перед покупкой советую взять банку и потрясти. Услышите хлюпающие звуки — внутри некачественный продукт. Вероятнее всего, икринки будут треснувшие, да и банка неполная.

При выборе икры стоит отдавать предпочтение стеклянным банкам, позволяющим рассмотреть, что внутри.

А вообще рекомендую покупать икру на развес в специализированных магазинах. Лучше брать охлажденную без консервантов. Она обойдется дороже раза в два, чем та, что в банках. Качественный деликатес сегодня должен стоить порядка 200 гривен за 80 граммов. Икра по 100 гривен за 100 граммов — это уже очень проблемный продукт, как свидетельствует мой опыт.

— Раньше для консервации икры часто использовалась смесь уротропина с сорбиновой кислотой. Но во всем мире, в том числе и России, уротропин запрещен. Ведь при контакте с кислой средой желудка он превращается в яд — формальдегид. У нас этот консервант не запрещен?

— В качественной икре должно быть максимум два консерванта. Речь идет о бензоате натрия Е211 и сорбиновой кислоте Е200. Наличие трех консервантов недопустимо. Особенно если один из них уротропин. На нашем рынке действительно есть икра, в состав которой он входит. К слову, в Европе уротропин запрещен с 1961 года. В Украине ситуация с этим консервантом не совсем понятна. Хотя неоднократные исследования специалистов доказали, что, накапливаясь в организме, уротропин может поражать почки, печень, нервную систему и не только.

— В интернет-магазинах, как правило, предлагают купить икру существенно дешевле, чем в магазине, но узнать хоть какую-то информацию о ней невозможно, приходится верить продавцам на слово. Уместна ли такая экономия?

— В интернет-магазинах можно покупать икру только в одном случае — если это официальный сайт производителя, выращивающего форель или осетровых на своей ферме. В нынешнем сезоне очень много фальсифицированной икры продается в интернет-магазинах. Думаю, эта цифра приближается к 90%. Подделку реализуют примерно по 100 гривен за 100 граммов. Честные производители есть, но их мало.

К примеру, вся икра, которую мы покупали в интернет-магазинах для исследований, была желатиновая или альгиновая. Это аналог настоящей. При добавлении воды желатиновая попросту растворяется, как желатиновые капсулы. Альгиновая тоже растворяется и окрашивает воду в оранжевый цвет, а кверху всплывает жир растительного масла. Настоящая икра при погружении в воду дает мутный раствор, поскольку она содержит белок. Продавцы подделок, чтобы добиться максимального сходства, даже зародыши на икринках рисуют, которые, кстати сказать, имеют одинаковый размер. Такого в природе не бывает.

Елена Сидоренко

«Открыв банку шпрот, вы должны увидеть крестообразно сложенную рыбку, а не «братскую могилу»

— Знакомые с детства бутерброды со шпротами также будут на столах у многих украинцев. Вот только иногда в консервной банке вместо рыбешек в масле плавают… обрезки. Может ли это свидетельствовать, что консервы испорчены?

— Сегодня очень сложно найти вкусные и качественные шпроты. Консервы, которые мы ели в детстве, изготавливались из шпрот. Сейчас в банки вместо шпрот кладут более дешевую кильку и салаку. Иногда там может оказаться даже мойва. Я бы советовала все же выбирать шпроты, сделанные из балтийской жирной кильки осеннего вылова или салаки черноморской.

По классическому рецепту шпроты вылавливали и коптили на древесных углях. Сейчас в целях экономии многие производители отдают предпочтение обработке жидким дымом. Отличить жидкий дым от классики можно. Закопченная на углях рыбка имеет золотистый оттенок и приятный аромат, тусклый цвет кожи. Запах же рыбы, приготовленной с использованием жидкого дыма, схож с сигаретным, а поверхность блестящая.

В жестяных банках сложно купить хорошие шпроты. При выборе стоит обращать внимание на цену продукции, место изготовления и состав сырья. Рекомендую отдавать предпочтение известным производителям. Не стоит покупать самые дешевые консервы в помятых или ржавых банках со вздутым дном и непонятной датой производства. Открыв банку со шпротами вы должны увидеть аккуратно крестообразно сложенную рыбку, а не «братскую могилу» неочищенной рыбы.

— Копченую рыбу называют опасным деликатесом. Как выбрать не только вкусную, но и безопасную?

— Качественная копченая рыба должна быть упругая и эластичная с матовой поверхностью. Наличие разводов свидетельствует о том, что ее подсушили и смазали коптильной жидкостью. Продавцы могли подкоптить засоленную рыбу и реализовывать ее как копченую. На самом деле таким продуктом можно отравиться, поскольку он не проходит термической обработки.

Настоящая копченая рыба имеет мягкий запах древесного дыма. Чрезмерно активный аромат говорит об использовании жидкого дыма или о том, что производитель хотел перебить запах испорченной рыбы.

Упругость также свидетельствует о качестве сырья для копчения. Нарезать перемороженную рыбу на одинаковые и ровные кусочки практически нереально, она будет расползаться. Внутри такой рыбины обнаружится не цельное мясо, а кашеобразная смесь.

— О пользе красной рыбы говорят многие диетологи. Но недавно появилась информация, что она может содержать запрещенные токсичные вещества. Так ли это?

— Я бы не рекомендовала приобретать красную рыбу нарезкой. Покупатель никогда не знает, насколько свежей была тушка перед засолкой. К примеру, производители часто нарушают температурный режим, и нарезка быстро портится. Это может спровоцировать отравление. А вот чрезмерно красное мясо свидетельствует о том, что при выращивании рыбы фермер использовал пигменты ксанофиллы. Если в продукте их будет больше нормы, это грозит проблемами со здоровьем. Данные пигменты очень токсичны для печени человека и являются аллергенами.

— Какую рыбу для домашней засолки порекомендуете: замороженную или охлажденную?

— Для домашней засолки лучше покупать охлажденную, а не замороженную. Но она стоит дороже и срок хранения меньше. В целом от вылова до реализации должно пройти две недели. Примерно неделя уходит на доставку и еще дней пять на реализацию. Часто продают размороженную рыбу по цене охлажденной.

Перед покупкой я бы советовала проверять сертификаты и внимательно изучать саму рыбу. Если на тушке видна слизь — откажитесь от покупки. Свой выбор желательно остановить на рыбе с блестящими и выпуклыми глазами. Жабры свежей рыбы розово-красные, но ни в коем случае не бурые или коричневые, плавники цельные, шкура не поврежденная. Если это не так, значит, тушка долго и неправильно хранилась. При надавливании пальцем на свежую охлажденную тушку ямка должна быстро восстановиться.

«В детском шампанском много опасных добавок, негативно влияющих на здоровье»

— Обязательный атрибут праздничного стола — игристое вино. Правда ли, что качественное шампанское не может быть закупорено пластиковой пробкой?

— Шампанское, закупоренное пластиковой пробкой, относится к экономсегменту. Как правило, оно изготовляется из более молодого вина. Но это касается настоящего шампанского. Хотя на рынке действительно много фальсификата. Распознать его несложно. Прежде всего, покупать игристое нужно в надежных торговых сетях. Перед покупкой стоит внимательно осмотреть бутылку: этикетка должна быть ровно приклеена, маркировка четко прописана.

— А что скажете по поводу популярного детского шампанского?

— Это же маркетинговый ход. На бутылках такого напитка покупатель не найдет надпись, свидетельствующую, что оно действительно детское. Об этом «расскажет» яркая этикетка. В такие бутылки наливают газированный, сладкий шипучий напиток, куда добавляют множество ароматизаторов, красителей, консервантов.

К примеру, если в составе такого напитка вы увидели бензоат натрия (Е211), знайте — это один из токсичных консервантов. Если ребенок выпьет много такого напитка, у него может проявиться аллергия и более серьезные нарушения работы организма. Наличие в составе таких красителей, как Е104 (желтый хинолиновый), Е110 (желтый «солнечный закат»), Е129 (красный очаровательный), Е102 (тартразин) Е 171 (диоксид титана), может вызвать аллергию у ребенка. Так что детям лучше давать соки или компоты, они гораздо вкуснее и полезнее.

— Сыр считается эталонной закуской к игристым винам. Раскройте секрет выбора действительно качественного сыра, приготовленного из молока, а не растительных жиров?

— Внешне различить их достаточно сложно. Информация о продукте должна быть прописана в маркировке, если, конечно, она не врет. Настоящий сыр изготавливают из молока, а в составе аналога этого главного ингредиента может и вовсе не быть. Молоко производители заменяют более дешевыми растительными жирами (пальмовое масло, гидрогенизированные жиры. — Авт.). А их постоянное употребление может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Распознать дешевый аналог можно по вкусу. Сырный продукт, как правило, безвкусный, у него нет характерного для настоящего сыра кисломолочного или сливочного привкуса.

За настоящим сыром нужно идти в магазин. Потребители, приобретающие его на ярмарках, стихийных рынках, рискуют купить фальсификат. Распознать аналог поможет и цена. Каким бы дешевым ни был сыр, но его стоимость не может опуститься до 100 гривен за килограмм. Качественный сыр стоит 180−200 гривен за килограмм.

Импортные сыры также лучше покупать в местах организованной торговли. Внимание нужно обращать не только на состав, но и на срок хранения. Он не должен быть заклеен, расплывчат или стерт. Все это может свидетельствовать о подделке или о том, что вам хотят всучить просроченный товар.

Фото со страницы Елены Сидоренко в Facebook



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