29 декабря 2020

Ровно 130 лет назад, 29 декабря 1890 года, в Киеве в семье дворянина и офицера, дослужившегося впоследствие до полковничьего чина, родился будущий легендарный военный лётчик, один из первых асов истребительной авиации Евграф Николаевич Крутень. Юноше было всего 18 лет, когда он, закончив в родном городе Владимирский кадетский корпус, поступил в Константиновское артиллерийское училище. Через три года перед молодым подпоручиком, ставшим командиром крупного конно-артиллерийского подразделения, открылись большие перспективы. Однако, увлекшись авиацией, неожиданно для всех он подаёт начальству рапорт о переводе из артиллерии в новый род вооруженных сил. В августе 1913 года Евграфа направляют в 3-ю Киевскую авиационную роту для подготовки к полётам в качестве лётнаба (лётного наблюдателя).

Тут следует пояснить, что в канун Первой мировой войны считалось, что главной функцией авиации является воздушная разведка. Экипажи самолётов состояли из пилота и лётчика-наблюдателя, в функции которого входили фотосъёмка и картографирование местности. Прослужив некоторое время в авиаотряде, которым командовал легендарный Пётр Нестеров (тот самый Нестеров, которому удалось первым в мире выполнить сложнейшую фигуру высшего пилотажа, получившую название «мёртвой петли» или «петли Нестерова»), Крутень решил всё-таки стать пилотом. И вскоре с блеском закончил офицерскую воздухоплавательную школу в Гатчине под Петербургом. Незадолго до выпуска молодой пилот буквально потряс всех идеальным исполнением на пилотажном «Фармане» сразу нескольких «петель Нестерова».

В первый же год войны имя военного лётчика Крутеня прославилось на всю армию. Ещё бы. Его успешные ночные налёты на базу немецких самолётов, начавших бомбить санитарные поезда и госпитали Красного Креста, вызывали восхищение не только у руководства, но и у сослуживцев. Пройдя полугодичное обучение в авиационных школах Франции и Англии и даже успев во время совместных боевых вылетов с союзниками сбить несколько вражеских самолётов, Крутень возвращается на родину и возглавляет истребительную авиагруппу, действовавшую на Западном фронте. И тут снова заговорили о редком бесстрашии и лётном мастерстве молодого командира. О его подвигах начали передавать из уст в уста настоящие легенды. В июне 1917 года, сбив над своим аэродромом немецкий «Фоккер» и захватив в плен вражеского лётчика, Крутень начал допрашивать пленника лично. В это время над аэродромом появился самолёт командира немецкой эскадрильи, решившего выяснить судьбу сбитого лётчика. Крутень, прервав допрос, поднял в воздух свой боевой «Ньюпор» — и на глазах у всех сбил вражеский самолёт.

Как позже выяснилось, эта воздушная победа стала последней в жизни киевского аса. Возвращаясь из очередного боевого задания, при заходе на посадку на малой высоте, самолёт Крутеня неожиданно перешёл в штопор и врезался в землю. Похоронили 26-летнего капитана с воинскими почестями на Лукьяновском кладбище в Киеве. Кстати, рядом с могилой Петра Нестерова, погибшего при совершении первого в мире воздушного тарана. За свою короткую жизнь Крутень успел прославиться не только как классный военный лётчик, а ещё и как автор целого ряда научно-практических работ («Наставление лётчику-истребителю», «Воздушный бой», «Военная авиация во Франции», «Что думалось в Лондоне»), по которым лётному мастерству училось не одно поколение покорителей неба.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.