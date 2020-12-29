Борьба с COVID-19: как Фонд Рината Ахметова помогает Украине победить коронавирус

Дарья Ежеленко работает врачом-терапевтом около шести лет. Нынешняя пандемия — вторая в ее карьере. В 2016-м, когда в мире широко распространился свиной грипп, у заболевших развивалась вирусная пневмония. COVID-19 приводит к таким же последствиям.

— Вирусные пневмонии принципиально отличаются от бактериальных тем, что поражается не только ткань, но и сосудистая система легких. Возникает чрезмерный воспалительный ответ легочной ткани на вирус. Поэтому эти пневмонии протекают тяжелее и дольше лечатся, — говорит врач.

Дарья рассказывает, что коронавирус очень коварен. Зачастую его невозможно определить без специальных тестов. Без них COVID-19 способен обмануть самых опытных медиков.

Терапевт Дарья Ежеленко

— У нас был случай протекания коронавирусной инфекции по типу острого отравления. Лично я впервые с таким столкнулась. Все симптомы указывали на пищевую токсикоинфекцию, и только анализ определил коронавирус, — рассказывает Дарья.

Сегодня в Мариупольскую городскую больницу № 9, где работает врач, направляют только ковидных больных. Коек хватит на 270 пациентов, примерно треть уже заполнена. При этом 90% пациентов нуждаются в кислородной терапии.

— Кислород — это, пожалуй, самый главный компонент в лечении больных COVID-19, — говорит и. о. директора медучреждения Александр Железняк. — Украинская медицина остро нуждается в кислородных концентраторах. Недавно Мариупольская больница № 9 получила сразу шесть единиц этого суперсовременного оборудования. Такой подарок медикам и пациентам сделали Фонд Рината Ахметова и банк ПУМБ.

— Всего Фонд Рината Ахметова приобрел 140 кислородных концентраторов. Они переданы в 27 опорных государственных больниц по всей Украине. Эта помощь оказана в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» Фонда Рината Ахметова. Ранее Фонд передал медикам более 200 высококлассных аппаратов ИВЛ, 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов, свыше 1000 единиц медицинского и лабораторного оборудования, — сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Проект «Борьба с COVID-19 в Украине» не имеет аналогов в стране. Он стал самой большой, системной и масштабной частной инициативой, направленной на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. На его реализацию Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен.

— Благодаря Фонду Рината Ахметова у нас оборудования достаточно. Спасибо большое! — говорит Дарья Ежеленко.

Директор Департамента здравоохранения Мариупольского городского совета Андрей Ремпель отмечает большой вклад Фонда Рината Ахметова в государственную медицину:

— От Фонда Рината Ахметова Мариуполь получил аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты для наших медиков, обучающие программы. Мы прогнозируем, что до конца января у нас будет, благодаря помощи Рината Ахметова, 690 точек с централизованной подачей кислорода.

Директор Департамента здравоохранения Мариупольского городского совета Андрей Ремпель

Восток, запад, север, юг… Благодарности от врачей и спасенных пациентов Фонд получает со всей Украины.

— Спасибо Фонду Рината Ахметова за системную помощь в борьбе с коронавирусом. В течение этого сложного периода Фонд передал больницам Львовщины десятки аппаратов ИВЛ, тысячи защитных костюмов для медиков, экспресс-тесты. Это те вещи, которые в нынешних реалиях являются бесценными, ведь спасают жизни, — отметил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.



Фонд обеспечивает многие медицинские потребности, но проект «Борьба с COVID-19 в Украине» — это не только экспресс-тесты, защитные костюмы или аппараты ИВЛ. Это еще и несколько национальных образовательных онлайн-проектов: вебинары для врачей, работающих с аппаратами ИВЛ, сериал для учителей, привыкающих к дистанционному образованию, диджитал-физкультура для детей, которые из-за карантинных ограничений вынуждены были проводить много времени дома.



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