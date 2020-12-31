«Друзья Зеленского будут нас убивать»: Сергей Стерненко дал мрачный прогноз

Сергей Стерненко прокомментировал ЧП со взрывчаткой, найденной под дверью квартиры мамы главы ЦПК Виталия Шабунина, и сделал печальный прогноз по поводу того, что власть продолжит преследовать активистов.

«Вот такой «подарок» положили под дверь матери Виталия Шабунина. Две гранаты и коробка, — пишет Стерненко на своей страничке в соцсетях. — Это покушение на преступление против ее жизни и очередная попытка запугать Виталия.

В июле этого года ему сожгли дом, из которого чудом смогли выбраться родители. Результаты «расследования» от полиции как всегда отсутствуют. Предполагаю, ибо выйдут снова на своих. И вот теперь это.

Это не просто угрозы / нападения / поджоги у нас в стране. Это террор, инициированный самим же государством или проводимый при его активном содействии.

К примеру, Зеленский знает, что Труханов заказывал нападения на активистов в Одессе. Он сам об этом говорил. Однако Труханова за это никто не судит, конечно. Напротив, Зеленский назначил председателем ОГА человека Труханова.

Как думаете, будут бояться заказчики нападений делать новые преступления, если видят, что за такие преступления они получают вознаграждения, а преследовать если и будут, то разве что жертв нападений?

Или Аваков. Его подчиненные организовывали нападения. Похищали доказательства. Покрывали исполнителей преступлений. Но Авакова Зеленский протянул на должность министра уже дважды. А Венедиктова передает дела, в которых фигурируют полицейские, просто в полицию. О наказании речи вообще не идет.

Так вот, друзья. Не хочу вас пугать, но 2021 будет еще хуже в плане безопасности.

Друзья Зеленского во время его видосикив о положительном будут нас убивать, калечить, бить и запугивать.

Потому, что раб имеет молчать. Раб не должен критиковать. Раб должен подчиниться и не мешать грабить.

Без преувеличения вопрос низложения этих государственных изменников и бандитов — это вопрос нашего выживания и как каждого в отдельности, так и государства в целом".

Фото со странички Сергея Стерненко в соцсетях.

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