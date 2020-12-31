3 января 2021

Не знаю, что в этом парне нашёл бывший лидер Северной Кореи Ким Чен Ир, называвший Мела Гибсона своим любимым актёром, но мне он определённо нравился всегда. Мужественный, уверенный в себе, наконец, красивый. Даже то, что ростом он не вышел, мне тоже нравилось. Ведь рост, согласитесь, в мужчине не самое главное.

Вообще-то артистом он быть не собирался. Будучи шестым ребёнком в религиозной семье, воспитывавшей аж 11 (!) детей, он поначалу хотел стать священником. В семье, переехавшей в 1968 году из Америки в Австралию, было принято помогать друг дружке. И старшая сестра, видя застенчивость, которая вечно мешала Мелу расталкивать локтями других, пробиваясь к намеченной цели, решила взять его судьбу в свои руки. Буквально за руку уже 21-летнего парня (Мел родился 3 января 1956 года, то есть ровно 65 лет назад), она привела на кинопробы в Сиднее, где они тогда жили.

Помятый вид претендента на первую в своей жизни роль (Гибсон накануне крепко с кем-то подрался) не смутил организаторов просмотра и место в фильме «Летний город» он таки получил. И следующий шаг в карьере Гибсона сделала за него всё та же старшая сестра, подавшая от его имени документы на поступление в Национальный институт драматического искусства в Сиднее. Ну, а дальше уже заниматься собой Мелу Гибсону пришлось всё-таки самому. И у него это неплохо, следует признать, вышло.

Уже в 1979 году он получил целую кучу наград в различных номинациях за роли в фильмах «Безумный Макс» и «Тим». Его приглашают в Голливуд и необыкновенно быстро он становится по-настоящему мировой знаменитостью. Съёмки в фильмах «Смертельное оружие», «Эйр Америка», «Мэверик», «Храброе сердце», «Теория заговора», «Чего хотят женщины», «Возмездие», «Неуловимые — 3» и других приносят актёру огромную популярность и не менее огромные гонорары.

Снятый Мелом Гибсоном в качестве режиссёра фильм «Храброе сердце» номинируется сразу на 10 «Оскаров». И 5 из них получает! В том числе становится лучшим фильмом 1995 года. Примерно в это же время Гибсона включают в пятёрку самых высокооплачиваемых голливудских актёров. За «Выкуп» и «Теорию заговора» он получает 20 миллионов долларов. За «Смертельное оружие — 4» и «Патриот» он становится богаче ещё на 50 миллионов долларов.

Гибсон уже давно сам выбирает, в каких фильмах хочет сниматься, а какие роли можно и пропустить. Так, от предложения сниматься в роли Бонда Мел отказался только потому, что сценарий показался ему просто неинтересным. А вот от ролей Бэтмена и Росомахи, кинопробы на которые он успешно прошёл, пришлось отказаться уже кинопродюсерам этих картин, потому что запрашиваемые Гибсоном гонорары показались им неподъёмными.

Он научился не только зарабатывать большие деньги, но и красиво их тратить. Чего стоит одна лишь покупка — за 15 миллионов долларов! — экзотического острова в Республике Фиджи… Он научился быть не только верным мужем, но и прекрасным отцом. В первом (тридцатилетнем!) браке с красавицей Робин, он воспитал семерых детей. Правда, потом последовала не очень удачная и очень скандальная женитьба на Оксане Григорьевой и восьмой ребёнок. Зато своеобразной моральной компенсацией за это стала встреча с актрисой Розалиной Росс, от которой у Гибсона вскоре появился девятый ребёнок.

«Я люблю женщин. Женщина, на мой взгляд, лучшее из всего, что придумал Господь», — любит повторять знаменитый актёр. — «Но, прожив десятки лет в браке, я, кажется, начал понимать, что любовь для женщины — это что-то среднее между болтовнёй ни о чём и шоколадом…»

В свои 65 он продолжает активно сниматься и снимать. «Голливуд — это завод, — говорит Гибсон. — Надо понимать, что ты работаешь на заводе и что ты просто часть механизма. Если провалишься, тебе быстро найдут замену…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.