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«Мой тренер убил человека»: Маша Романова оказалась знакомой преступника

7:32 5 января 2021
Маша Романова

Украинский блогер Маша Романова написала, что она была знакома с человеком, который совершил в Киеве нашумевшее преступление.

«Мой тренер убил человека…» — написала Маша Романова в своем Facebook.

«В один прекрасный момент можно узнать то, во что просто нереально поверить. Просто это не укладывается в голове. Просто пять раз переспрашиваешь, а потом много читаешь новостей и не веришь. Вспоминаешь, как тебя поправлял и давал лучшие упражнения на трицепс со своим весом… Это был очень красивый парень на которого нереально было не обратить внимание… Он мне всегда нравился, я на него всегда смотрела… Мы читали на фб друг друга, и он очень хорошо писал…

А потом узнаешь то, от чего охота плакать… Умышленное убийство с целью ограбления… Вместе с тренером, с которым тоже занимались…

Как такое может быть?

Я не могу отойти от этого события. Не могу", — написала блогер.

Фото: Facebook Маши Романовой

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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