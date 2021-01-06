«Недавно сцепились со знакомым по поводу Навального»: Сергей Иванов счел главным врагом Украины не Путина

Телеведущий и блогер Сергей Иванов назвал врагом Украины не Путина, а весь российский народ, радостно поддержавший аннексию Крыма и вооруженную агрессию на Донбассе

«Недавно сцепились со знакомым по поводу Навального. Знакомый — в общем нормальный мужик, но не без сантиментов к российскому либерализму. Когда у человека в анамнезе Солженицын, Гребенщиков и возглас „чу“, иначе не бывает», — пишет в своем Facebook журналист.

«Собственно, и спора не было — так, померялись дискурсами. Он сказал, что Навальный молодец, потому что системно мочит Путина. Я уточнил, какое значение это имеет для Украины. Знакомый удивился вопросу и саркастически заметил, что мочить главного врага Украины — богоугодное дело.

Опять же ничего не отрицая, я поинтересовался, почему Путин — главный враг Украины. Визави ошеломленно посмотрел на меня и спросил, кто же Путин? Я ответил, что он международный военный преступник и верховный главнокомандующий оккупационной армии. Тогда знакомый спросил, кто главный враг Украины?

Я сказал, что главный враг Украины — российский народ, а не конкретно Путин. Народ, который его легитимизировал, обнулил, ехал воевать на Донбасс, грабил, расстреливал, зачищал. Нельзя отрицать, что кроме регулярной российской армии, на территории Украины воевало и воюет довольно много, чтобы им черно было, «интернационалистов».

Инфантильно считать, что все это сделал один Путин. Он — типичный представитель своего «притрушенного» племени, такой же нарванный и амбивалентный, для которого покушение на его убийство — это преступление, а оккупация Крыма — почему-то неоднозначная геополитическая проблема.

Как это ни парадоксально, но для Украины выгоднее, чтобы Россия оставалась максимально коррумпированной дикарской территорией и никогда не стала мощной демократическим государством, тихо и ненавязчиво поглотит нас.

И не стоит забывать, что русский либерализм, как и что-либо российское — это всегда контрафакт, слабая подделка, которая не работает".

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