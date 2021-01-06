«Где логика, господа хорошие?» Александр Швец о безумии с закрытием газетных киосков

Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец отреагировал на планы запретить во время жесткого карантина работу киосков прессы и разрешить продажу печатных изданий в супермаркетах.

«Я опять «о своем, о женском», так сказать, — пишет Александр Швец на своей страничке в соцсетях. — По сведениям, просочившимся в телеэфиры из депутатских источников, Кабмин решил «пойти на уступки» и в период наступающего локдауна добавить возможность продажи в продуктовых супермаркетах средств бытовой химии и печатных изданий.

О бытовой химии ничего говорить не буду, не знаю. А вот за возможность продавать газеты в супермаркетах «спасибо партии и правительству». То есть теперь, закрыв на несколько недель продажу печатных изданий в газетных киосках (куда — на улице! — постоянные покупатели подходят обычно не чаще одного раза в 30 минут), предлагается за теми же газетами идти в супермаркеты, где нужно выстаивать в тесных очередях вместе с людьми, пришедшими туда же за хлебом, сыром, колбасой и пивом?! Где логика, господа хорошие?



Впрочем, о какой логике может идти речь, когда во время полной отмены проведения праздничных гуляний практически во всех странах Западной Европы у нас по-прежнему работают елочные городки и ледовые площадки, на которых толкутся тысячи людей (в том числе и без масок, не говоря уже о несоблюдении безопасной дистанции)? О какой логике может идти речь в стране, где в салоны красоты (по предварительной записи!?) ходить можно, а купить газету в киоске на пустой морозной улице нельзя?



«У всякого безумия есть своя логика», — говорил Уильям Шекспир. Иногда создается такое впечатление, что именно безумство и является основным мотиватором решений, принимаемых у нас в последнее время…"

Фото со странички Александра Швеца в соцсетях.

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