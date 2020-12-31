7 января 2021

Эту старую притчу, однажды рассказанную мне священником в Иерусалиме, я вспоминаю всякий раз, приходя по воскресеньям в церковь на киевском Подоле. Она напоминает о том, как часто многие из нас вместо истинной сути вещей привыкли обращать внимание на малозначительные детали, трактуя их на свой лад, выискивая в них какие-то скрытые смыслы и при этом забывая о главном. Сегодняшнее рождественское утро словно располагает к размышлению на эту тему.

Так вот. Одна прихожанка, прийдя в храм, купила свечу, привычно зажгла её и поставила в подсвечник, собираясь молиться за здоровье своих родных и близких. Но, как только она начала молиться, свеча, на мгновение вспыхнув, неожиданно погасла.

Не понимая, что происходит, женщина снова зажгла свечу и продолжила молитву. Но трепетный огонёк снова быстро угас. Так повторялось несколько раз. И тогда в отчаянии женщина обратилась к седовласому священнику, проходившему мимо:

- Святой отец, у меня постоянно гаснет свеча. Неужели Господь отворачивается от меня, не желая слышать мою молитву? Или же я настолько грешна, что моя жертва Ему неугодна? Что же мне делать?!

- Дочь моя, я думаю, что тебе просто попалась бракованная свеча… Попробуй взять другую.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.