- 07:41 Украина выразила обеспокоенность по поводу событий в США
- 07:39 Капитан «Динамо» с женой в необычном образе тепло поздравили с Рождеством
- 07:28 Названо число погибших в результате штурма Капитолия
- 06:49 Штурм Капитолия, гибель сторонницы Трампа: что случилось в США
- 04:28 Витольд Фокин надел все награды и умилил внучку
- 02:31 Дочь Ани Лорак станцевала тверк с отцом
- 06.01 23:02 В Австралии спасли голого грабителя, несколько дней прятавшегося от крокодилов на деревьях
- 06.01 22:46 "Не могла себе представить": жена Винника трогательно поблагодарила фолловеров за поздравления в день рождения
- 06.01 22:04 Тяжело переболевшие коронавирусом Пахмутова и Добронравов выписались из больницы
- 06.01 21:45 В 2020 году в Киеве на одного Люцифера стало меньше: Минюст обнародовал забавные данные
- 06.01 21:23 Гоша Куценко странным танцем поздравил с Рождеством
- 06.01 21:01 Асмус рассмешили нелепые слухи в СМИ о дне рождения ее дочери
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1992
Скульптор: José Puche
Размер: 30×11 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Эту старую притчу, однажды рассказанную мне священником в Иерусалиме, я вспоминаю всякий раз, приходя по воскресеньям в церковь на киевском Подоле. Она напоминает о том, как часто многие из нас вместо истинной сути вещей привыкли обращать внимание на малозначительные детали, трактуя их на свой лад, выискивая в них какие-то скрытые смыслы и при этом забывая о главном. Сегодняшнее рождественское утро словно располагает к размышлению на эту тему.
Так вот. Одна прихожанка, прийдя в храм, купила свечу, привычно зажгла её и поставила в подсвечник, собираясь молиться за здоровье своих родных и близких. Но, как только она начала молиться, свеча, на мгновение вспыхнув, неожиданно погасла.
Не понимая, что происходит, женщина снова зажгла свечу и продолжила молитву. Но трепетный огонёк снова быстро угас. Так повторялось несколько раз. И тогда в отчаянии женщина обратилась к седовласому священнику, проходившему мимо:
- Святой отец, у меня постоянно гаснет свеча. Неужели Господь отворачивается от меня, не желая слышать мою молитву? Или же я настолько грешна, что моя жертва Ему неугодна? Что же мне делать?!
- Дочь моя, я думаю, что тебе просто попалась бракованная свеча… Попробуй взять другую.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
- Кажется, шашлык получился жесткий... Не прожевывается никак. - А вы масочку снять не пробовали?
Ветер: 4 м/с Ю-В
Давление: 744 мм