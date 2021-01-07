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«Гибель республики?» Леонид Гозман счел ужасным происходящее в США

9:05 7 января 2021
Капитолий

Российский политик, президент общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман считает, что в США сейчас происходит политический и моральный кризис, самый глубокий кризис со времен гражданской войны между Севером и Югом

«Гибель республики?

Нет, все наладится. Я надеюсь и даже уверен, что беспорядки в Вашингтоне прекратятся и что Конгресс в соответствии с законом и здравым смыслом утвердит победу Байдена.

Думаю, ворвавшихся в зал Сената будут судить и приговорят к серьезным срокам, но не исключаю, что президент Байден их потом помилует — он же обещал, что будут не красные или синие, а соединенные штаты.

Но, в целом, то, что происходит сегодня в Америке, ужасно. Это самый глубокий кризис со времен гражданской войны, кризис политический и моральный. И дело не в Трампе, который в моем понимании — преступник, вне зависимости от того, есть у него тайные связи с нашим руководством или нет.

Да, он раскачивал страну, но она и сама этого хотела. Его президентство — не болезнь, а симптом болезни — глубокого разочарования в тех принципах, на которых уже третий век стоит эта великая Республика, чувства отчуждения, агрессии, нежелании элит выполнять свой долг. И все это важно не только для американцев, но и для всего мира, в том числе, и для нас.

Наш системный кризис отражает не только наши, но и мировые проблемы (что нисколько не снимает ответственности с наших начальников, столь последовательно и успешно ведущих нашу страну к гибели).

Удачи президенту Байдену и всем нормальным людям Америки", — написал Гозман в Facebook.

Напомним, 6 января в Вашингтоне сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов 3 ноября, попытались прорваться внутрь здания Капитолия, где проходила совместная сессия двух палат Конгресса США.

Полиция разогнала протестующих и задержала не менее 13 человек. В результате беспорядков погибли 4 человека.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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