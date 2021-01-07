«Бессмысленность происходящего зла»: Геннадий Корбан отреагировал на гибель сына

Известный украинский бизнесмен Геннадий Корбан поблагодарил всех за поддержку и слова сочувствия по поводу гибели его 16-летнего сына Льва

«Самое большое испытание в жизни — бессмысленность происходящего в ней зла.

Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента, пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе.

Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем.

Остается только бесконечные красота, любовь и свобода.

Спасибо всем за слова поддержки. За попытку разделить бремя утраты. За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается. Ради тех, кто остался. Ради детей. Ради будущего", — написал Геннадий Корбан в Facebook.

Напомним, Лев Корбан погиб в Днепропетровской области вечером 5 января. Юноша отправился кататься на багги с одноклассницей. Парень хотел заехать на мостик, но не справился с управлением и транспортное средство слетело в реку. Выбраться из салона подростки не смогли, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности.

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