9 января 2021

Многие в последнее время, часто слыша о том, что от нас в современной жизни практически ничего не зависит, и сами потихонечку начинают задумываться о бесполезности барахтанья из последних сил за условное «место под солнцем». И, со временем привыкая к этой мысли, плывут себе по течению, не утруждаясь ни построением новых планов, способных изменить жизнь к лучшему, ни, тем более, реализацией таких планов хотя бы в пределах одной отдельно взятой судьбы. Вот почему история 18-летнего парня из небольшого американского города Бейкерсфилда (штат Калифорния) мне показалась не только интересной, а ещё и поучительной. Даже для тех, кто проживает на другом конце света и кем эта история может быть воспринята как забавный анекдот. И даже несмотря на то, что происходило всё это много лет назад.

Эндрю рано остался без родителей. И, не желая сидеть на шее у своей доброй по отношению к нему тётушки, после окончания школы решил найти работу, каким-нибудь образом связанную с IT-бизнесом. Но поскольку ни специального образования, ни денег на это образование у него не было, парень готов был работать в такой компании на любой должности. Как оказалось, свободная должность в филиале крупной фирмы, расположенной в центре их города, была лишь одна — уборщик территории. Проще говоря, дворник. Решив, что поначалу и эта работа может подойти, Эндрю прошёл собеседование в отделе кадров и услышал заветное «Вы приняты». Правда, его тут же попросили оставить оставить свой e-mail, поскольку оперативная связь с сотрудниками в компании осуществлялось только с помощью электронной почты.

— Но, честно говоря, у меня даже компьютера нету, — стесняясь своей бедности, признался парень.

— В таком случае вам придётся поискать работу в другом месте…

В кармане у Эндрю было всего 30 долларов и рассчитывать на чью-то помощь было бесполезно. Правда, в запасе оставалось предложение соседского фермера начать с продажи экологически чистых яблок, выращиванием которых тот занимался. Покупая у него ежедневно по 10 килограммов, Эндрю каждое утро принялся на стареньком мопеде развозить по мелким продуктовым лавкам «вкусные и полезные эко-продукты». Объёмы закупок быстро увеличивался.

Парень оказался очень обязательным и на удивление надёжным партнёром. Через какое-то время он уже открыл свой первый небольшой магазин, но при этом на новом грузовичке продолжал развозить экологически чистые фрукты и овощи по другим магазинам.

Через 7 лет, став уже владельцем весьма заметной сети продуктовых супермаркетов, Эндрю обратился в страховую компанию с целью страхования своего бизнеса. Договорившись о деталях сотрудничества, страховой агент попросил важного клиента оставить свой e-mail и несказанно был удивлён, услышав в ответ, что у того нету ни своего электронного адреса, ни вообще даже компьютера. Коллеги и партнёры Эндрю по работе знали об этой его странности не заводить компьютер по каким-то уже личным причинам. Но как подобное могло быть понятно представителю страховой компании?!

— Послушайте, — развёл он руками, — это ведь просто поразительно. Владелец такого крупного бизнеса не имеет собственного компьютера?! Вы представляете, чего вы могли бы добиться, имея и компьютер, и электронный адрес?

— Представляю, — улыбнулся Эндрю. — Я бы мог стать дворником в филиале крупной IT-компании…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.