11 января 2021

11 января 1909 года в Нью-Йорке произошло событие, навсегда вошедшее в историю мирового автомобильного спорта. Пасмурным ранним утром был дан старт первой в мире автогонке, в которой принимали участие исключительно женщины. Скажем сразу, что женщинам-гонщицам и до этого доводилось участвовать в подобных соревнованиях, но тягаться с матёрыми гонщиками-мужчинами им оказывалось не под силу. Так, например, в 1901 году француженка Камилла дю Гас, участвуя в автопробеге по маршруту Париж-Берлин, пришла к финишу лишь 32-й. Это обидное поражение заставило весьма азартную даму оставить увлечение автомобилями и переключиться на участие в гонках на моторных лодках. В этом занятии Камилле удалось преуспеть куда больше. В 1904 году в морском соревновании «Алжир-Тулон» она стала победителем, опередив несколько десятков мужчин.

Правда, в первой в истории женской автогонке по маршруту Нью-Йорк-Филадельфия Камилла дю Гас участия не принимала. Впрочем, так же, как и другая известная гонщица Женевра Дельфин Мадж. Мисс Мадж считалась первой женщиной-водителем в Америке. Водительские права она получила в штате Нью-Йорк ещё в 1898 году. А через год «прославилась» тем, что на заснеженной нью-йоркской улице не справилась с управлением и сбила сразу пятерых пешеходов. К счастью, все остались живы и здоровы, поскольку скорость локомобиля, за рулём которого была мисс Мадж, была не очень большой.

Но вернёмся к нашей исторической автогонке. Перед 12 участницами стояла задача проехать на своих автомобилях долгий путь из Нью-Йорка до Филадельфии. Оттуда, получив специальную отметку у членов жюри, следовало как можно быстрее вернуться к месту старта, то есть в Нью-Йорк. К сожалению, мне, готовя этот пост, так и не удалось найти имя победительницы этого исторического соревнования. В справочниках сообщается лишь то, что все 12 участниц гонки благополучно добрались домой. И это, на мой взгляд, как раз и является главным итогом столь памятного события. Во всяком случае, представительницам прекрасного пола в очередной раз удалось доказать мужской половине человечества то, что им по плечу не только ходить по модельному подиуму…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.