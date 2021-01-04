28.25 / 28.45 34.35 / 34.55
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
«Фарфоровые» истории
11 января 2021
ВСТРЕЧА НА ПРОГУЛКЕ
ВСТРЕЧА НА ПРОГУЛКЕ

Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1987
Скульптор: José Roig
Размер: 36×58 cm
Лимитированная серия 1500 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

11 января 1909 года в Нью-Йорке произошло событие, навсегда вошедшее в историю мирового автомобильного спорта. Пасмурным ранним утром был дан старт первой в мире автогонке, в которой принимали участие исключительно женщины. Скажем сразу, что женщинам-гонщицам и до этого доводилось участвовать в подобных соревнованиях, но тягаться с матёрыми гонщиками-мужчинами им оказывалось не под силу. Так, например, в 1901 году француженка Камилла дю Гас, участвуя в автопробеге по маршруту Париж-Берлин, пришла к финишу лишь 32-й. Это обидное поражение заставило весьма азартную даму оставить увлечение автомобилями и переключиться на участие в гонках на моторных лодках. В этом занятии Камилле удалось преуспеть куда больше. В 1904 году в морском соревновании «Алжир-Тулон» она стала победителем, опередив несколько десятков мужчин.

Правда, в первой в истории женской автогонке по маршруту Нью-Йорк-Филадельфия Камилла дю Гас участия не принимала. Впрочем, так же, как и другая известная гонщица Женевра Дельфин Мадж. Мисс Мадж считалась первой женщиной-водителем в Америке. Водительские права она получила в штате Нью-Йорк ещё в 1898 году. А через год «прославилась» тем, что на заснеженной нью-йоркской улице не справилась с управлением и сбила сразу пятерых пешеходов. К счастью, все остались живы и здоровы, поскольку скорость локомобиля, за рулём которого была мисс Мадж, была не очень большой.

Но вернёмся к нашей исторической автогонке. Перед 12 участницами стояла задача проехать на своих автомобилях долгий путь из Нью-Йорка до Филадельфии. Оттуда, получив специальную отметку у членов жюри, следовало как можно быстрее вернуться к месту старта, то есть в Нью-Йорк. К сожалению, мне, готовя этот пост, так и не удалось найти имя победительницы этого исторического соревнования. В справочниках сообщается лишь то, что все 12 участниц гонки благополучно добрались домой. И это, на мой взгляд, как раз и является главным итогом столь памятного события. Во всяком случае, представительницам прекрасного пола в очередной раз удалось доказать мужской половине человечества то, что им по плечу не только ходить по модельному подиуму…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Сейчас читают
Меган Маркл

Никогда ей не быть королевой: Меган Маркл лишилась возможности стать гражданкой Великобритании

Майкл Б. Джордан

"Самый сексуальный в мире мужчина" впервые показал свою девушку

Максим Галкин и Алла Пугачева

«Верните Верку Сердючку»: Максим Галкин намекнул, что без украинских звезд Новый год – не праздник

Принц Уильям и принц Гарри

Королева Елизавета расплакалась, узнав об изменении в отношениях ее внуков-принцев Уильяма и Гарри

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер