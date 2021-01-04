- 08:16 «Напиши, когда дома будешь»: Эллерт «пригвоздил» Мишину
- 08:10 "Самый сексуальный в мире мужчина" впервые показал свою девушку
- 07:50 Время менять планы и позаботиться о здоровье — гороскоп на 11-17 января
- 07:44 «Скелетик»: исхудавшая Надя Дорофеева обеспокоила поклонников
- 07:14 День обещает успехи во многих сферах деятельности — гороскоп на 11 января
- 10.01 22:43 В поисках «второго я»: Мадонна ищет актрису на роль самой себя в молодости
- 10.01 22:28 «Королева красоты»: Настя Каменских показала свои прелести во время пробежки в «канареечном» бикини
- 10.01 22:03 Пик пройден, но расслабляться рано: врач рассказал, когда Украину накроет третья волна коронавируса
- 10.01 21:43 Трагедия в Запорожье: в огне пожара погибли две сестры
- 10.01 21:15 Принцесса-выдумщица: стало известно, как Леди Ди избавлялась от журналистов при помощи зеркала
- 10.01 20:40 С учетом требований локдауна: в Киеве организовали необычную акцию солидарности с протестующими в Беларуси
- 10.01 20:13 Держи дистанцию: в Австралии медики посоветовали гражданам заниматься сексом на расстоянии в 1,5 метра
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1987
Скульптор: José Roig
Размер: 36×58 cm
Лимитированная серия 1500 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
11 января 1909 года в Нью-Йорке произошло событие, навсегда вошедшее в историю мирового автомобильного спорта. Пасмурным ранним утром был дан старт первой в мире автогонке, в которой принимали участие исключительно женщины. Скажем сразу, что женщинам-гонщицам и до этого доводилось участвовать в подобных соревнованиях, но тягаться с матёрыми гонщиками-мужчинами им оказывалось не под силу. Так, например, в 1901 году француженка Камилла дю Гас, участвуя в автопробеге по маршруту Париж-Берлин, пришла к финишу лишь 32-й. Это обидное поражение заставило весьма азартную даму оставить увлечение автомобилями и переключиться на участие в гонках на моторных лодках. В этом занятии Камилле удалось преуспеть куда больше. В 1904 году в морском соревновании «Алжир-Тулон» она стала победителем, опередив несколько десятков мужчин.
Правда, в первой в истории женской автогонке по маршруту Нью-Йорк-Филадельфия Камилла дю Гас участия не принимала. Впрочем, так же, как и другая известная гонщица Женевра Дельфин Мадж. Мисс Мадж считалась первой женщиной-водителем в Америке. Водительские права она получила в штате Нью-Йорк ещё в 1898 году. А через год «прославилась» тем, что на заснеженной нью-йоркской улице не справилась с управлением и сбила сразу пятерых пешеходов. К счастью, все остались живы и здоровы, поскольку скорость локомобиля, за рулём которого была мисс Мадж, была не очень большой.
Но вернёмся к нашей исторической автогонке. Перед 12 участницами стояла задача проехать на своих автомобилях долгий путь из Нью-Йорка до Филадельфии. Оттуда, получив специальную отметку у членов жюри, следовало как можно быстрее вернуться к месту старта, то есть в Нью-Йорк. К сожалению, мне, готовя этот пост, так и не удалось найти имя победительницы этого исторического соревнования. В справочниках сообщается лишь то, что все 12 участниц гонки благополучно добрались домой. И это, на мой взгляд, как раз и является главным итогом столь памятного события. Во всяком случае, представительницам прекрасного пола в очередной раз удалось доказать мужской половине человечества то, что им по плечу не только ходить по модельному подиуму…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Разговор в Одессе: - Извините, вы не подскажите, тут мастерская по ремонту очков? - Тут проктологическая клиника! - Так я за неё и спрашиваю...
Ветер: 1 м/с 3
Давление: 749 мм