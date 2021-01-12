Российские санкции несут радость: Виталий Чепинога заметил интересную особенность

Бывший народный депутат, блогер Виталий Чепинога объяснил разницу между российскими и американскими санкциями

«Что интересно: те политики, против которых ведены российские санкции — радуются, а те, против которых американские — нет», — пишет в Facebook бывший народный депутат, блогер Виталий Чепинога, реагируя на введение санкций Минфина США в отношении народного депутата Александра Дубинского и экс-нардепа Александра Деркача.

«Видно, российские санкции лучше. Они дарят радость, несут позитив… А американские — только проблемы», — допускает он.





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