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Российские санкции несут радость: Виталий Чепинога заметил интересную особенность

9:52 12 января 2021
Виталий Чепинога

Бывший народный депутат, блогер Виталий Чепинога объяснил разницу между российскими и американскими санкциями

«Что интересно: те политики, против которых ведены российские санкции — радуются, а те, против которых американские — нет», — пишет в Facebook бывший народный депутат, блогер Виталий Чепинога, реагируя на введение санкций Минфина США в отношении народного депутата Александра Дубинского и экс-нардепа Александра Деркача.

«Видно, российские санкции лучше. Они дарят радость, несут позитив… А американские — только проблемы», — допускает он.


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