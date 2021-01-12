Беспокоит ли Зеленского Дубинский? Сергей Стерненко о скандале с США и «слугой народа»

Одесский активист Сергей Стерненко высказался по поводу санкций США, под которые попали несколько украинцев, в том числе и «слуга народа» Александр Дубинский.

«Ну и давайте зафиксируем еще раз во всех ключевых деталях. США наложили санкции на Александра Дубинского, как на российского агента, пытавшегося вмешиваться в их выборы, — пишет Стерненко на своих страничках в соцсетях. — Дубинский — не просто член фракции или даже партии «Слуга Народа».



Он — председатель Киевской областной организации политической партии. Вот свежий скрин с официального сайта. Партия «Слуга народа» — это фактически партия Владимира Зеленского.

Именно он привел эту политисилу к власти, а Дубинского сделал депутатом. Зеленский контролирует ключевые решения партии. То есть один из руководителей политсилы нынешнего президента — российский агент.

Президента это смущает? Нет.

За более чем 12 часов после появления новости о санкциях он никак на нее не отреагировал. Молчит и его Офис, в котором работает немало таких же, как любитель скорости.

Может партию это беспокоит? Тоже нет. Уже после скандальной новости на ее странице в ФБ появился пост совсем на другую тему. Но о Дубинского — ни слова.

Может другие партийцы-то возмущены тем, что среди них есть русский агентура? Тоже не видел ни одного заявления.

Только Бужанский и Портнов публично поддерживают Сашу. Все".

Фото Сергея Стерненко из социальных сетей.

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