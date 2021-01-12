«Кабмин Шмыгаля — самый ужасный»: «слуга» Богуцкая захотела премьером Саакашвили

«Слуга народа» Лиза Богуцкая жалуется, что депутатов не хотят слушать ни в правительстве, ни в Офисе президента, и считает, что премьеров следует менять, пока «не появится нормальный».

«Вот уже несколько дней в нашем (СН) чаще в Вотсапе не заканчиваются дебаты по поводу тарифов на газ и электроэнергию, — пишет Богуцкая на своей страничке в соцсетях. — Я, конечно же, там свою точку зрения высказала. И по поводу тарифов, и по поводу локдауна, и вообще…

За время работы Кабмина Шмыгаля у нас выработался алгоритм зашкваров. Кабинет принимает какое-либо идиотское решение; депутаты нашей фракции готовятся возмутиться; СМИ раскачивают напряжение; народ выходит на протест; фракция ищет любые пути воздействия на Кабмин (но только не отставка)… Напряжение нарастает до максимума; ОП придумывает быстрое и эффективное решение; Кабмин отступает; напряжение затухает…

В профите — Офис президента, как единственный эффективный инструмент власти… В дерьме депутаты, которые выбрали этот Кабмин и допустили критическую ситуацию…



Я много раз писала о том, что одной из главных наших проблем, а возможно, и ключевой, является отсутствие площадки коммуникации. Такие площадки есть практически у каждой фракции, кроме монобольшинства. За полтора года нашей работы мы только отгребаем. И чаще всего — за дело.

А теперь самое главное: такой площадки коммуникации нет даже в середине украинской власти: депутаты никак не влияют на решения Кабмина, который они выбирали (вернее, за который голосовали); фракция не имеет диалога с Офисом президента, не говоря уже о самом президенте; да и внутри фракции дискуссия так себе. Мы (депутаты СН) имеем все только одну общую черту: мы — депутаты СН. Все! Идеологически мы все разные, как салат винегрет.

А ведь однажды Денис Шмыгаль на фракции сказал, что наши встречи и дискуссии будут регулярными. Так же, как и глава ОП — Андрей Ермак. Оба обещали согласовывать ключевые решения с фракцией.

Многие считают слабым и непрофессиональным Кабмин Гончарука. На мой взгляд, самый ужасный — кабмин Шмыгаля. За исключением, правда, двух министров — Ткаченко и Федорова. Какие бы неуклюжие ни были бы у нас дискуссии с министрами в начале нашей каденции, они были. Регулярно. Правда, длились всего полгода.

Сейчас наши депутаты пишут письма Шмыгалю и он уже рапортует о том, что знает, как снизить тарифы. А нельзя было это сделать сразу, а не мутить с повышением? Или это такая специальная задача, чтобы сконцентрировать негатив на парламенте?

То же касается и локдауна. Носки нельзя, а Буковель можно. А ведь в памяти еще свежи воспоминания о запрете посещения парков и скверов, потому что вирус летает по воздуху на 8 метров. Уже не летает?

Я давно выступаю за отставку этого Кабмина. И даже не принимаю участия в дискуссии с обращениями к премьеру. Бесполезно. Премьер глух и слеп.

Если власть нужно менять, как подгузники ребенка, значит, не надо бояться, что в каденцию Зеленского будет не 2, а 3 или 5 Кабминов. До тех пор, пока не появится нормальный премьер. Например, Саакашвили".

Фото Лизы Богуцкой из социальных сетей.

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