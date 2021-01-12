Компанія AvtoBoom: пригін автомобілів з США під ключ зі стовідсотковим результатом

Фахівці Avtoboom.com.ua зможуть допомогти поточним власникам і всім майбутнім власникам авто з відмінним і вигідним автомобільним представником з США. Компанія довго і плідно займається доставкою транспортних засобів зі Сполучених Штатів Америки в Україну під ключ.

Пригнати машину з США в Україну можна вигідно!

Більшість автовласників знають, що покупка транспорту в США — це вигідно! Американський транспорт відповідає всім високим вимогам, тому одна машина у місцевих споживачів використовується 3−5 років. Купуючи авто, мешканці США вибирають не стокові комплектації, а транспорт, багатий на різні корисні опції. Споживач отримує машину, яка максимально комфортно почувається на дорозі. В Україні компанія AvtoBoom привозить покупцям всілякі варіанти авто за прийнятні гроші з кращих і перевірених аукціонів США.

Звичайно, майбутній власник машини може самостійно купити автомобіль, прирікаючи себе на безліч труднощів і випробувань. Інша версія пригону авто з США в Україну — віддати діло справжнім фахівцям своєї справи. Скориставшись вигідними пропозиціями від AvtoBoom, ви знаходите надійного партнера!

Фахівці фірми проводять повний цикл роботи з купівлі і доставки авто з США в Україну. Перевіряється кожна машина максимально точно. При цьому всі юридичні аспекти, що можуть виникнути, компанія залагоджує безпроблемно.

Чому покупка авто з США дійсно вигідна?

Фахівці компанії AvtoBoom відповідають на це питання так:

Можна вибрати автомобіль різних марок і моделей, розглядаючи тисячі цікавих пропозицій, які підготовлені компанією за запитами клієнта;

Кращі автомобільні пропозиції можуть стати вашими на найпопулярніших американських аукціонах (Copart, Manheim і IAAI);

Адекватний цінник на авто б/у;

Якість машин з США помітно вище за європейські аналоги, і особливо за українські;

Є можливість виграти лот з найменшими пошкодженнями.

AvtoBoom виділяється на тлі інших своїми великими партнерськими взаємовідносинами в США, отримуючи доступ до кращих аукціонів. Також компанія має налагоджені зв'язки з митницями, портами в США і Україні. Одним словом, кваліфіковані співробітники AvtoBoom знаються на своїй справі.

З AvtoBoom можна отримати:

Економію до 40% на автомобілі з США;

Максимальний результат;

Доставку авто до 8 тижнів;

Страхування машини (страховка на випадок втрати авто під час аварії корабля і пожежі, пошкодження авто при завантаженні і вивантаженні, зникнення автомобіля, оренда техніки);

Вигідну розстрочку на покупку.

AvtoBoom робить і виконує наступні процедури:

Займається пошуком транспортних засобів на аукціонах Сполучених Штатів Америки за обговореними і затвердженими побажаннями клієнтів. Відстежує всі нові надходження, надаючи клієнтові найприйнятніші варіанти. Представники компанії в США самостійно проводять огляд машини перед її покупкою (технічну частину, реальний пробіг, історію ремонтів і ДТП). Проходить кожен етап торгів, оплачує покупку, займається підготовкою необхідних документів, а також юридично супроводжує угоду. Займається відправкою транспортних засобів з портів США в порт Одеси. Зустрічає американський автомобіль в Україні. Займається оплатою розмитнення. У разі, якщо клієнт хоче провести ремонтні роботи авто, компанія здійснює це. Далі авто стає на облік в Україні і їде до свого власника.

Компанія AvtoBoom також супроводжує всіх своїх клієнтів і після продажу автомобіля, в разі виникнення питань.

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