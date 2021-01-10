13 января 2021

Я уверен, что в подобную ситуацию попадали многие из нас. Просто выглядела она у каждого по-разному. Но неизменным оставалось одно — она непременно заставляла задуматься, во имя чего мы совершаем важные для себя поступки.

Так вот. Однажды я уже рассказывал о том, как во время обзорной экскурсии по княжеству Монако мы с друзьями и человеком, нас сопровождавшим, зашли в знаменитое казино. Ознакомив нас коротко с историей этого заведения и сообщив, что в оставшиеся до конца экскурсии полчаса желающие могут испытать судьбу в игре на «одноруких бандитах», экскурсовод оставил нас в одном из залов казино.

Время было раннее. Залы с рулетками не работали. А на допотопных игровых автоматах терять время не хотелось совсем. Так что разменяв с десяток мелких монет (тогда это были ещё франки), я одну за другой забрасывал их в бездонную щель механизма. Когда осталось две или три монетки по одному франку, стоявшая рядом супруга решила попробовать, каково же это (пускай даже символически!) сыграть в знаменитом казино — и осторожно дернула скрипучую ручку автомата. Последовавший за этим громкий звук сирены, мигающие тревожные огни и испуганные лица прибежавших на шум служителей казино объяснялись просто — мы сорвали самый крупный выигрыш, предусмотренный на этой категории ставок. Целых 5 тысяч франков!

Купив каждому из наших друзей памятные сувениры, мы все вместе на микроавтобусе возвращались в гостиницу в Сан-Ремо, где мы остановились. И по дороге, благо, времени было достаточно, экскурсовод рассказал нам историю или легенду, очевидно, давно известную тем, кто в этом казино бывал.

Трое друзей-бизнесменов, приехавших из Бостона в Монте-Карло, решили несколько вечеров провести за игровым столом. В последний вечер одному из них страшно повезло — денег, выигранных им перед самым закрытием заведения, вполне хватало на покупку яхты, о которой он давно мечтал.

Договорившись встретиться за завтраком, друзья отправились в свои отели. И надо же было такому случиться, что именно обладателя огромного выигрыша встретила на ступенях казино немолодая уже и весьма опрятно одетая женщина, буквально упавшая ему в ноги. Надрывно рыдая, она взмолилась: помогите спасти больную дочь! Если в ближайшие дни ей не сделать срочную операцию, она погибнет в страшных муках… Сердобольного бизнесмена долго уговаривать не пришлось. Решив, что с покупкой яхты можно как-нибудь повременить, он половину выигрыша отдал незнакомке.

За завтраком один из друзей, ещё раз поздравив героя вчерашнего вечера с грандиозным успехом, сказал:

- Я, кстати, не успел предупредить вас о том, что у входа в казино уже много лет промышляет легендарная мошенница. Она каким-то образом узнаёт о крупных выигрышах и, обладая редким талантом, рассказывает счастливцу о срочной операции для дочери. Говорят, не было случая, чтобы ей не повезло «раскрутить» человека на большие деньги… А дочь-то у неё, оказывается, жива и здорова!

Пауза, возникшая за столом, показалась всем невыносимо долгой. Наконец, обладатель крупного выигрыша произнёс:

- Слава Богу… Я всю ночь переживал, что денег, которые я отдал этой женщине, может не хватить на операцию и спасти её дочь не удастся. А сейчас я узнаю о том, что никому не грозит мучительная смерть. Вы не представляете, как я счастлив. А на яхту я ещё заработаю…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.