Они невероятны: Samsung показали линейку Galaxy S21

14 января компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой показали три флагманских смартфона 2021 года:

Samsung Galaxy S21 с дисплеем 6.2″. Samsung Galaxy S21+ с диагональю 6.7″. Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8″.

Все три устройства получат защищенный закаленным стеклом Gorilla Glass Victus экран, который легко выдерживает падение на твердую поверхность с высоты 2 метра.

Что нового

Владельцев Samsung Galaxy S21 и старших флагманов ждет улучшение по части автономности — больше времени работы без подзарядки благодаря увеличенной емкости батареи и переходу на энергоэффективные процессоры.

Кстати, все три модели будут выпускаться в двух версиях:

на Exynos 2100 для Европы;

на Snapdragon 888 для США.

Оба процессора демонстрируют эталонную производительность. Примечательно, что Exynos в этом поколении не уступает флагманскому чипу Qualcomm — и все благодаря своевременному переходу на улучшенную микроархитектуру с 5-нанометровым техпроцессом. При многоядерном тестировании в Geekbench Exynos 2100 набирает 3785 баллов, а Qualcomm Snapdragon 888 чуть больше, 3790 баллов. Разница на уровне погрешности.





Все три флагмана получат дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц на базе матрицы Dynamic AMOLED. Этот дисплей гарантирует безупречную цветопередачу и бесконечную контрастность благодаря независимым пикселям.

Также стоит отметить новую технологию Comfort Display, которая снижает интенсивность излучения синего, так что люди с чувствительными глазами будут меньше уставать во время использования.

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