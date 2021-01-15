«Альбом одного из самых значимых русских поэтов открывает украинская речь»: Ваховский об Алине Паш и Мандельштаме

Украинский блогер Даниил Ваховский, работавший руководителем PR-подразделений в компаниях «Укрзалізниця», «Нова пошта», Украинский Медиа Холдинг и COMFY, рассказал о вышедшем в России альбоме «Сохрани мою речь навсегда», посвященном 130-летию Осипа Мандельштама.

«Вы меня сразу извините. У нас хвалить русское сейчас вроде зазорно, — пишет Ваховский на своей страничке в соцсетях. — Посмотришь Долина у Дудя, сначала придет человек «ктотакойдудь», а сразу после него «кремлевскаяпропаганда». Но я, извините, за поребрик поглядываю. Культура все-таки. Принципиально другой уровень культуры. Извините еще раз. Извините, что я извиняюсь.

В общем, в России вышел трибьют альбом «Сохрани мою речь навсегда», посвященный 130-летию Осипа Мандельштама. И это великолепная штука, сделанная с большой любовью. Oxxymiron, Лагутенко, Noize MC, Shortparis, Tequilajazzz, даже Агутин. Но самое крутое, что открывает альбом наша Алина Паш!

Так что, альбом одного из самых значимых русских поэтов открывает украинская речь".

Фото Осипа Мандельштама из Википедии.

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