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«Для чего назначать главу ОГА на седьмом месяце беременности?» Гришин с вопросом к Зеленскому

13:52 15 января 2021
Анна Коваленко

Журналист Сергей Гришин усомнился в том, что глава Черниговской ОГА, у которой недавно родилась дочь, могла полностью сосредоточиться на решении вопросов приграничного региона.

«Черниговская область, 10 дней до местных выборов, очевидно, что партия мэра Чернигова Атрошенко, набирает большинство в горсовет и облсовет, — пишет журналист на своей страничке в соцсетях. — Он — фактический хозяин региона.

Президент назначает нового руководителя облгосадминистрации — 29-летнюю Анну Коваленко, жену главнокомандующего ВСУ Хомчака. Я о Коваленко ничего не знаю, поэтому не буду давать ей оценок. Но есть вопросы.

Для чего назначать председателя ОГА на седьмом месяце беременности? В чем секретный смысл такого назначения?

На носу местные выборы, регион небогатый, приграничный, куча проблем.

Может ли человек, которому нельзя волноваться, наладить работу в регионе? Сомнительно. Еще раз подчеркну, я не даю оценок госпоже Коваленко, я о ней ничего не знаю.

Но для меня очевидно, по объективным причинам, что это не эффективное назначение.

Как по мне, так делать неправильно. Но кому я это пишу…"

Фото Анны Коваленко из социальных сетей.

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