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«Настоящий враг украинского»: Корогодского обеспокоили «слишком ретивые исполнители» закона о языке

10:18 18 января 2021
Гарик Корогодский

Бизнесмен Гарик Корогодский прокомментировал вступившие в силу нормы закона о переходе сферы обслуживания на государственный язык, посетовав на «слишком ретивых исполнителей»

По языку. В тексте закона я не нашел никакой крамолы, вообще, — пишет Корогодский на своей страничке в социальных сетях. — В сервисе должны предложить обслуживание на украинском? Нормик.

Никто не запрещает перейти потом на язык клиента.

Проблема в другом — в слишком ретивых исполнителях, которым уже и русская литература не литература, и книги можно потихонечку жечь, и булгаковых переводить на мову.

Вот кто настоящий враг украинского".

Фото Гарика Корогодского из социальных сетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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