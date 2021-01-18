«Настоящий враг украинского»: Корогодского обеспокоили «слишком ретивые исполнители» закона о языке

Бизнесмен Гарик Корогодский прокомментировал вступившие в силу нормы закона о переходе сферы обслуживания на государственный язык, посетовав на «слишком ретивых исполнителей»

По языку. В тексте закона я не нашел никакой крамолы, вообще, — пишет Корогодский на своей страничке в социальных сетях. — В сервисе должны предложить обслуживание на украинском? Нормик.

Никто не запрещает перейти потом на язык клиента.

Проблема в другом — в слишком ретивых исполнителях, которым уже и русская литература не литература, и книги можно потихонечку жечь, и булгаковых переводить на мову.

Вот кто настоящий враг украинского".

Фото Гарика Корогодского из социальных сетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

339

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter