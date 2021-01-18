«И с Украиной не вышло бы так»: Семен Слепаков «преобразил» Россию

Российский артист, комик и продюсер Семен Слепаков отозвался на последние политические события новым стихотворением, в котором порассуждал о том, что бы было, если бы Россия была Мальдивами.

«На фото президент Мальдив — Ибрагим Мохамед Салих. - пишет Слепаков в Instagram. — Во-первых, я долго искал в интернетах президента Мальдив и не мог найти. Не спрашивайте зачем. Во-вторых, я давно не видел президента с таким счастливым и спокойным выражением лица. Вообще, я думаю, когда ты — гражданин Мальдив, жизнь выглядит как-то иначе.

Если б Россия была бы Мальдивами

Все бы мы добрыми были, счастливыми,

Тоже, конечно, бы были ленивыми,

Но гармонирует это с Мальдивами.

Если б Россия была бы Мальдивами

Власть разделила б всее по-справедливому:

Что-то бы точно досталось народу —

Спи. ть нельзя океан и погоду.

Путин бы, думаю, не обнулялся —

Срок бы отбыл и на пляже валялся,

Не помышляя о президентстве

Там, в подмальдивской своей резиденции.

Но в телеграме бы всее же прочли вы —

Срочно!!! Навальный летит на Мальдивы!

Пусть это выглядит как безрассудство —

Но на Мальдивы решил он вернуться!

Тухлым кокосом был он отравлен

И в Сингапур на леченье отправлен,

Там доктора ему сделали клизму

И подтверждение нашли экстремизму!

Мол, никакой, б. дь, не панкреатит

И вот теперь он обратно летит!

За беспощадное всех обличение

Ждет на Мальдивах его заключение!

Будет сидеть он в мальдивской тюрьме —

В этом двухзвездочном тухлом дерьме,

Где нету спа и кондиционера!

Тяжкий удел оппозиционера…

Но и на это готов он пойти,

Чтобы родные Мальдивы спасти!..

И с Украиной не вышло бы так —

Тоже б была она архипелаг.

Так же как мы в туристическом топе,

Только, конечно, чуть ближе к Европе.

С Крымом конфликт разрешился бы просто —

Ну, блядь, отжали, подумаешь, остров!

Их в океане хоть жопою ешь,

Этот к тому же довольно несвеж,

Если хотите — можете брать,

Мы за. лись его убирать…

В общем, картина была бы красива

Если б Мальдивами стала Россия,

Были б стабильность и перспективы,

Только она ни хрена не Мальдивы…"

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