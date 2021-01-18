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«И с Украиной не вышло бы так»: Семен Слепаков «преобразил» Россию

13:36 18 января 2021
Семен Слепаков

Российский артист, комик и продюсер Семен Слепаков отозвался на последние политические события новым стихотворением, в котором порассуждал о том, что бы было, если бы Россия была Мальдивами.

«На фото президент Мальдив — Ибрагим Мохамед Салих. - пишет Слепаков в Instagram. — Во-первых, я долго искал в интернетах президента Мальдив и не мог найти. Не спрашивайте зачем. Во-вторых, я давно не видел президента с таким счастливым и спокойным выражением лица. Вообще, я думаю, когда ты — гражданин Мальдив, жизнь выглядит как-то иначе.

Если б Россия была бы Мальдивами
Все бы мы добрыми были, счастливыми,
Тоже, конечно, бы были ленивыми,
Но гармонирует это с Мальдивами.

Если б Россия была бы Мальдивами
Власть разделила б всее по-справедливому:
Что-то бы точно досталось народу —
Спи. ть нельзя океан и погоду.

Путин бы, думаю, не обнулялся —
Срок бы отбыл и на пляже валялся,
Не помышляя о президентстве
Там, в подмальдивской своей резиденции.

Но в телеграме бы всее же прочли вы —
Срочно!!! Навальный летит на Мальдивы!
Пусть это выглядит как безрассудство —
Но на Мальдивы решил он вернуться!
Тухлым кокосом был он отравлен
И в Сингапур на леченье отправлен,
Там доктора ему сделали клизму
И подтверждение нашли экстремизму!
Мол, никакой, б. дь, не панкреатит
И вот теперь он обратно летит!
За беспощадное всех обличение
Ждет на Мальдивах его заключение!
Будет сидеть он в мальдивской тюрьме —
В этом двухзвездочном тухлом дерьме,
Где нету спа и кондиционера!
Тяжкий удел оппозиционера…
Но и на это готов он пойти,
Чтобы родные Мальдивы спасти!..

И с Украиной не вышло бы так —
Тоже б была она архипелаг.
Так же как мы в туристическом топе,
Только, конечно, чуть ближе к Европе.

С Крымом конфликт разрешился бы просто —
Ну, блядь, отжали, подумаешь, остров!
Их в океане хоть жопою ешь,
Этот к тому же довольно несвеж,
Если хотите — можете брать,
Мы за. лись его убирать…

В общем, картина была бы красива
Если б Мальдивами стала Россия,
Были б стабильность и перспективы,
Только она ни хрена не Мальдивы…"

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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