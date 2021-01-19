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«Ребятам стало как-то неловко собственный язык атаковать»: Княжицкий про «ад на ТВ»

9:50 19 января 2021
Княжицкий

Украинский журналист, народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий возмущен тем, что его коллеги журналисты, работающие на пророссийских телеканалах, критикуют украинский язык

«Четверо молодых людей на антиукраинском канале получили указание критиковать закон об украинском языке.

Сделали антиукраинской сюжет. А дальше диво. Девушки взялись старательно отрабатывать задачи, а ребятам было как-то неловко собственный язык атаковать.

Все тему пытались изменить. Вот зачем будто бы нормальным людям идти работать на такие каналы?

Все равно потом не выдержат, а биографию себе портят. И карму.

Потом еще пришлось слушать поздравления на русском про «русскую церковь» от известного самого духовного митрополита Павла. Вот до чего прогресс дошел, ад можно по телевизору увидеть", — написал политик и опубликовал фото.

Напомним, с 16 января в Украине вступила в силу статья 30 закона об украинском языке, согласно которой коммуникация в сфере услуг должна происходить на государственном языке. За нарушение нормы закона работников сферы услуг могут штрафовать. Языковый омбудсмен рассказал подробно, как пожаловаться клиентам, не получившим услугу на украинском.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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