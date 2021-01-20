«ОБСЕ превзошла себя в стремлении угодить РФ»: Гармаша возмутил прецедент в ТКГ

Журналист Сергей Гармаш, участвующий в переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы, считает, что профанация Минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза.

«ОБСЕ превзошла себя в стремлении угодить РФ, — пишет Гармаш на своей страничке в соцсетях. — Это уже не субьективизация ОРДЛО, это уже субъективизация и закрепление в дипломатическом процессе «ДНР"-"ЛНР»!

Утро началось с того, что представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник выдал на своем телеграмм-канале сообщение:

«Сегодня впервые в заседании политической группы Контактной группы по Донбассу примут участие общественные советники от ЛНР и ДНР. Теперь от ЛНР и ДНР в Минском переговорном процессе, кроме официальных представителей будут принимать участие и представители республиканской общественности… Республики воспользовались своим правом расширить состав делегаций…»

Сразу обращаю внимание:

— «Контактная группа» — это имеет отношение к Трехсторонней контактной группе?

- «общественные советники» — что это такое, каков их статус?

- «от ЛНР и ДНР» — таких слов из трех букв НЕТ в Минских соглашениях!

- «Теперь от ЛНР-ДНР в Минском переговорном процессе кроме ОФИЦИАЛЬНЫХ представителей…» — Украина, Россия и ОБСЕ, оказывается, ведут переговорный процесс с «официальными представителями «ЛНР-ДНР»? А они в курсе? Я первый раз сегодня услышал.

- «Республики» — нет такого субъекта ни в Минском, ни в Нормандском формате!

- «делегации» «республик» — не может быть делегаций того, чего не существует, ни де-юре, ни де-факто…

Естественно, когда на мониторах появились окошки с новыми людьми, а представительница ОРДО Михайлова предстала, восседая на фоне двуглавой курицы, в компании еще двух человек, украинская делегация задала вопрос координатору подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю: кто эти люди? Дипломат с пятидесятилетним стажем начал многословно объяснять, что «еще со времен Горбулина» на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников…

Странные переговоры если они ведутся непонятно с кем. Ну, ок. Тогда Андрей Костин (представитель Украины в политической подгруппе) спросил посла Мореля, кто принял решение о включении этих людей в закрытый дипломатический процесс. Посол не смог ответить и на этот вопрос.

Зато Мирошник и Михайлова заявили:

— «определять состав нашей делегации будем мы, как сторона переговорного процесса»;

- «мы уведомили нотой МИДа о составе нашей делегации».

При этом ноты МИДа РФ в адрес участников ТКГ не поступало. Представитель российской делегации заявил, что Москва всегда уведомляет нотой МИДа об изменениях в составе СВОЕЙ делегации. А к другим «делегациям» МИД России отношения не имеет.

Естественно, МИД Украины тоже не делал ноты об участии в Минском процессе «общественных советников от «ЛНР-ДНР». Тогда какие «МИДы» и куда направили свои «ноты»? Этот вопрос остался без ответа. К сожалению, господин Морель не поддержал Украину в стремлении выяснить ответ на него.

Таким образом, профанация Минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза. Сначала она де-факто согласилась с тем, что РФ сама себя назначила «посредником» в переговорах с Украиной по конфликту России с Украиной. Потом ОБСЕ своим бездействием способствовала превращению Трехсторонней контактной группы в, де-факто, пятистороннюю.

Она не замечала, что в переговорах участвуют не представители ОРДЛО, как это записано в Минских соглашениях, а «министры» «республик», да еще на фоне их «государственной» символики.

А теперь, к работе в политической подгруппе были допущены еще и «общественные советники от ЛНР и ДНР»… Правда, сегодня они не сказали не слова, но важно то, что ОБСЕ ПРОГЛОТИЛА их появление, не поинтересовавшись ни статусом, ни дипломатической процедурой их допуска. И, даже, не взяв на себя ответственность за их техническое появление в процессе! Хотя процесс технически организовывает исключительно ОБСЕ!!!

То есть, теперь Москве в рамках ТКГ можно вообще все?!

Мы не сорвали процесс, учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ — министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Но послезавтра нас, судя по всему, ждет бурное заседание ТКГ…

… В продолжение предыдущего поста.

Честно говоря, я и раньше не понимал смысла (не дипломатического, а практического) обсуждать вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины на Донбассе с представителями террористических организаций, «официально» декларирующих своей целью «вхождение в состав Российской Федерации». А ведь они не скрывают, а даже демонстративно подчеркивают свою принадлежность к этим организациям. И, к сожалению, ВСЕ, закрывают на это глаза…

А сегодняшняя абсурдизация переговоров показала полную неспособность ТКГ, в том формате, в который ее изуродовали, решать политические вопросы, а значит, урегулировать его мирным, политическим, путем.

Потворствуя Москве даже вопреки Минским документам, ОБСЕ последовательно завела переговоры в тупик. Подменив субъектов переговорного процесса, и сняв, таким образом, ответственность с агрессора, который финансирует и управляет своими марионетками на Донбассе, ОБСЕ лишила переговоры КОНСТРУКТИВНОГО смысла. Глупо договариваться о чем-то с теми, кто ничего не решает! Кроме того, нельзя договориться с пчелами против меда! А особенно, если это не пчелы, а трутни, которые живут на содержании Москвы, и от наличия войны зависит их содержание.

Но самое печальное, что именно к удовлетворению своих политических требований Россия привязывает решение всех гуманитарных проблем. Это и обмены, и КПВВ, и масса других, касающихся непосредственно людей, вопросов. И это как раз то, что можно было бы делать здесь и сейчас, не дожидаясь политического урегулирования. Для этого, вообще ничего не нужно, кроме доброй воли и совести. Но…

Мы видим, что гуманитарные проблемы становятся предметом политического шантажа Москвой Киева. Соответственно, возникает вопрос: нужно ли нам сохранять Москве инструментарий для такого шантажа? Может быть Украине стоит приостановить консультации по политическим вопросам до выполнения сторонами гуманитарных вопросов: сначала люди, а потом политика? Может быть это сделает Минск эффективнее, а мир станет реальнее?"

Фото Сергея Гармаша из социальных сетей.

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