Як тепло вдягтися та не перетворитися в «капусту»: досвід військових

Проблема «що вдягти взимку», особливо коли мороз посилюється, завжди стояла дуже гостро. Надягаючи кілька речей одну на одну, ми лише перетворюємося на «капусту», а реальний ефект відсутній. Знайомо, чи не так?

Щоб цього уникнути, за досвідом краще всього звернутися до професіоналів. Наприклад, до магазину військового та тактичного одягу і спорядження Мілітарка, оскільки принцип багатошаровості в армії використовують давно й дуже успішно. Прислухаючись до їх порад й підбираючи відповідні речі до гардероба, можна тепло вдягтися і не перетворитися на капусту.

Правило 1. Не варто вдягати все що заманеться

Система багатошаровості використовується військовими, туристами та альпіністами. Якщо коротко, схема виглядає наступними чином:

Базовий шар — натільна білизна або термобілизна. Утеплюючий шар — тепла термобілизна плюс флісова кофта. Вітро- та вологозахисний шар — штани та куртка, які можуть бути з утеплювачем або без нього.

Враховуючи погоду, цей гардероб доповнюють додатковими елементами, наприклад, водонепроникними костюмами. Начебто подібного принципу дотримуються і всі люди, то чому ж стає холодно? Часто верхній одяг недостатньо затримує вологу. Також багато хто нехтує теплою білизною. Дуже поширена помилка — надягати занадто облягаючі речі, які перетискають кровоносні сосуди та не дають тілу зігрітися.

Правило 2. Синтетика краще за натуральні тканини

Бавовна, вовна та інші натуральні матеріал, попри свої переваги, мають один недолік — вони дуже довго сохнуть. Це й сприяє швидкому замерзанню, навіть якщо на вас достатньо одягу. А от синтетичні матеріали швидко відводять піт від тіла та моментально висихають. Саме тому серед любителів активного відпочинку таким попитом користуються речі зі штучних матеріалів: поліестеру, поліаміду, нейлону тощо. Обирайте фліс із 100% поліестеру, він м’який і теплий.

Правило 3. Купувати треба відповідні речі

Підібрати в гардероб речі для трьох шарів одягу дуже просто. Варто лише звернути увагу на відповідні варіанти. Відмінно себе зарекомендувала білизна, виготовлена по технології coolmax, за нею шиють цілі комплекти термобілизни. В якості утеплювального шару не має аналогів фліс. А для куртки краще вибирати з такими утеплювачами, як G-Loft або Thinsulate.

Купити такі речі можна в багатьох магазинах. Але краще за все завітати до військторгу. Мережа компанії Мілітарка, а також сайт, пропонують величезний асортимент одягу, який дозволить уникнути переохолодження й дозволить комфортно себе відчувати за будь-яких умов: на прогулянці, в поході, поїздках на роботу. Причому пропонується не лише військовий статутний одяг, а й цілком звичний. Варто лише завітати та обрати потрібне для себе. А любителі активного відпочинку зможуть повністю оновити свій гардероб, підготувавшись до будь-яких несприятливих умов.

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