«Отсеять токсичных»: Стерненко дал советы сотрудничающим со знаменитостями компаниям

Активист Сергей Стерненко отреагировал на «сетевой» конфликт из-за флага России, в центре которого оказались офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) и Tik-Tok-блогер de. rubens

«В контексте истории с блогером Таисией, которая любила Россию на Майдане, является очень интересным и поучительным пример сети «Алло», — пишет в своем Telegram активист Сергей Стерненко, напоминая, что эта компания сотрудничала с блогером, и та их рекламировала.

«Но когда появилось то скандальное видео с Майдана, «Алло» еще пару дней молчала, пока в соцсетях ее начинали спрашивать об этом сотрудничестве.

В конце концов, вчера я снял видео, в котором всех призвал идти на страницу «Алло» и спрашивать у них активнее.

И только тогда «Алло» сообщила, что прекращает с Таисией сотрудничество.

Решение правильное, но компания уже понесла репутационные потери, а как говорится, осадок остался.

Да и не все знают, что компания сотрудничество прекратила, потому что люди просто не отслеживают все новости.

Поэтому предлагаю украинским компаниям простую схему, как избежать подобных ситуаций и не сотрудничать с пророссийскими коллаборационистами.

Прежде чем подписать контракт с селебой, поставьте ей контрольные вопросы. Например, такие:

- чей Крым?

- Россия или Украина?

В отдельных случаях можно и спросить, существуют ли хорошие русские, и если да, то какие?

Как правило, эти вопросы работают, и с их помощью можно отсеять тех, кто может стать токсичным для вашей компании. Соответственно, вы не потеряете клиентов.

Победа!

В Украине продолжается война, которую ведет против нас Россия. Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. Россия постоянно убивает украинцев. И это нельзя игнорировать или закрывать на это глаза.

С этим нужно считаться и соответствующим образом строить коммуникации.

Не сотрудничайте с коллаборационистами и будет вам счастье, и много лояльных клиентов.

Не бойтесь показывать позицию!".

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