«Это фото сделано за две недели до того, как его дядю пытались убить химоружием»: брат Навального о сыне и «обезумевшем деде»

Брат Алексея Навального Олег, фигурировавший в одном из уголовных дел против политика, показал знаковое семейное фото и рассказал его историю

«Сегодня моему сыну Остапу 7 лет», — пишет в Facebook брат Алексея Навального Олег.

«Он родился, когда я находился под следствием по делу «Ив Роше».

Ему не исполнилось года, когда меня отправили в колонию.

Первые слова от него: «а ты мой папа?» я услышал в комнате свиданий Ик-5 п. Нарышкино Орловской области.

Эта фотография сделана за две недели до того, как его дядю пытались убить химическим оружием.

Я не хочу, чтобы вся его жизнь сопровождалась подобными событиями. Не хочу, чтобы он рос в полицейском государстве, где людей отправляют в тюрьмы за правду, брошенный стаканчик или разбитое стекло, а лжецов и убийц награждают орденами. Не хочу, чтобы он своим трудом оплачивал «комнаты для грязи» во дворцах обезумевших дедов.

И я этого не допущу.

Смотрите последнее расследование Фонда «Без коррупции», а 23 января выходите на центральную площадь своего города, чтобы его обсудить".

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