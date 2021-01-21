«У Януковича, прости господи, был!» Альфред Кох про недостаток дворца Путина
Бывший зампредседателя правительства Российской Федерации Альфред Кох, пять лет назад уехавший из России, высмеял пафосный дворец Владимира Путина на Черноморском побережье, расследование о котором снял оппозиционер Алексей Навальный.
«Коротко впечатление о дворце Путина (17,6 тыс. кв.м.), — пишет Альфред Кох на своей страничке в соцсетях. — Ну и что, что больше Белого Дома в Вашингтоне (5 тыс. кв.м.). Но зато меньше Букингемского дворца (77 тыс. кв.м.) и даже Зимнего дворца в Петербурге (60 тыс. кв.м.).
Но самое главное! Бассейны, катки, чайные домики, виноградники, корты-шморты… Некоторых шест доканал, некоторых — водная дискотека (для деда под семьдесят)…
А я вам вот что скажу: зоопарка нет! Срамота! У Эскобара — был! У Екатерины Великой — был! Да что у этих! У Януковича, прости господи, был! А у Вовы — нету…
Я щитаю — не пацан. Без зоопарка — не уровень. Короче: г. но дворец".
Фото — скриншот.
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