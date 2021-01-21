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«У Януковича, прости господи, был!» Альфред Кох про недостаток дворца Путина

13:09 21 января 2021
Дворец Путина

Бывший зампредседателя правительства Российской Федерации Альфред Кох, пять лет назад уехавший из России, высмеял пафосный дворец Владимира Путина на Черноморском побережье, расследование о котором снял оппозиционер Алексей Навальный.

«Коротко впечатление о дворце Путина (17,6 тыс. кв.м.), — пишет Альфред Кох на своей страничке в соцсетях. — Ну и что, что больше Белого Дома в Вашингтоне (5 тыс. кв.м.). Но зато меньше Букингемского дворца (77 тыс. кв.м.) и даже Зимнего дворца в Петербурге (60 тыс. кв.м.).

Но самое главное! Бассейны, катки, чайные домики, виноградники, корты-шморты… Некоторых шест доканал, некоторых — водная дискотека (для деда под семьдесят)…

А я вам вот что скажу: зоопарка нет! Срамота! У Эскобара — был! У Екатерины Великой — был! Да что у этих! У Януковича, прости господи, был! А у Вовы — нету…

Я щитаю — не пацан. Без зоопарка — не уровень. Короче: г. но дворец".

Фото — скриншот.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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