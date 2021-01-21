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«Они украинцев за идиотов держат?» Шабунин про Немилостивого, офис Зеленского и «смешное до слез»

13:18 21 января 2021
Виталий Шабунин

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин высмеял пафосную реакцию Офиса президента на увольнение замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, попавшегося на «пьяном вождении», и поинтересовался судьбой замглавы ОП Олега Татарова, дело которого все еще «делят» между собой НАБУ и СБУ.

«Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение замминистра, который «быковал» с полицией, — пишет Шабунин на своей страничке в соцсетях. — При этом Офис того же Зеленского третий месяц «крышует» Татарова, который помогал украсть 80 млн грн на строительстве жилья для военных.

Такое впечатление, что они украинцев за идиотов держат. Несколько цитат из пафосного релиза ОП, которые рассмешат вас до слез:

«Так будет с каждым нарушением установленного порядка — и особенно коррупционного характера».

Что там по Татарову?

«Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона».

Что там по Татарову?

«Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона».

Ну, и что там по Татарову?"

Фото Виталия Шабунина из социальных сетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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